網熱議《蔣中正日記》內容「想色色」 媒體人諷：戒色失敗奮鬥史

國史館《蔣中正日記（1948-1954）》。資料照片。廖瑞祥攝



《蔣中正日記》著作權2026年1月1日屆滿，國史館去年底發行《蔣中正日記（1948-1954）》，而目前已全面開放，全民都能線上瀏覽與下載。媒體人詹凌瑀評論，「日記打開一看，偉人每天都在忙什麼？忙著『想色色』」，更直言，「看完日記，我覺得他根本是 『被政治耽誤的老司機』」，「這是一個天蠍座悶騷男的 『戒色失敗奮鬥史』吧！」

詹凌瑀在臉書發文表示，「最近國史館公開蔣中正日記，看完我只能說，我們從小唱的那首《總統蔣公紀念歌》可能要改寫了。」歌詞說：「總統蔣公，您是人類的救星，你是世界的偉人。總統蔣公，您是自由的燈塔，你是民主的長城。」

廣告 廣告

詹凌瑀提到，結果日記打開一看，偉人每天都在忙什麼？忙著「想色色」。什麼「人類的救星」？看完日記，我覺得他根本是 「被政治耽誤的老司機」 。日記裡寫滿了「見色心淫」、「狂態復萌」、「下午購書逐色」。甚至去香港的時候還在那邊自我喊話：「香港是花花世界，我能否經受考驗就看今天！」結果下一段就紀錄還是跑去買春了。這根本就是「嘴巴說不要，身體很誠實」的最高境界啊！

詹凌瑀說，「最戳中我笑點的是，他連房事表現不好都要寫下來自我安慰：『英雄氣短，自古皆然。』哈囉？「英雄氣短」是用在這個地方的嗎？這成語被你這樣用，以後國文老師要怎麼教小孩？而且明明是自己去外面亂搞得性病，還傳染給前妻陳潔如害人家終生不孕，然後自己在日記裡寫「心生抑鬱」，這已經不是渣男等級，是核廢料等級了吧。」

詹凌瑀質疑，每天早上起床想色色，下午出門逛街看妹子，晚上做完壞事進入「聖人模式」寫日記罵自己是禽獸，隔天起床繼續循環。難怪最後會把整個中國江山搞丟，落難到台灣這個小島上。畢竟身為三軍統帥，每天腦子裡都在「天理」跟「人欲」之間打架，花這麼多時間在管自己的下半身（還管不住），哪有時間管國家大事。

最後，詹凌瑀表示，寫到這裡，突然覺得這根本不是什麼偉人日記，這是一個天蠍座悶騷男的 「戒色失敗奮鬥史」 吧！

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點