網熱議「開車撞張文會否被判刑」？侯漢廷：司法的悲哀

網路意見認為，法官會表示汽車駕駛人沒有立即被砍的危險，若衝撞兇嫌張文會被判有罪。（資料照／張珈瑄攝）

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈，除丟擲煙霧彈更持刀行兇，犯案後墜樓身亡，連同張嫌本人共造成4死，引社會恐慌。網路不少人討論，若路上駕駛開車撞張文可能阻止悲劇，卻會被判刑。新黨台北市議員侯漢廷感嘆大家都這麼認為，是司法的悲哀。

侯漢廷21日在《週末大爆卦》節目表示，他在網路留言上看到一個討論，充分展現了什麼叫台灣對司法的不信任，有人提問：當張文在大街上丟煙霧彈進行攻擊的時候，如果後面開車的人見義勇為往前撞過去，把他撞傷，請問阻止後續行兇的駕駛人會不會被判刑？

「留言一面倒，覺得都會！」侯漢廷指出，留言一面倒（模擬法官可能的質疑）：你這個已經超過正當防衛了，那個丟煙霧彈的人又沒有殺到你，你怎麼可以去開車撞他？侯漢廷提到，或者我們還可以問，警察有槍，但他敢不敢開槍，願不願意寫報告？其實現在警方的執法權，相較過去幾年是好多了，相信如果勇敢執法，大家應該都會為他鼓掌，民進黨或誰誰誰也不太會出來幫兇嫌辯護。

侯漢廷質疑，但是普通人呢？如果今天真的有人見義勇為，開車去撞可能將犯大案的兇嫌，大家覺得司法會保護誰？多數民眾認為司法會保護那個張文！而不會去保護開車撞他的人。這才是當前司法界自己該覺得悲哀的地方，為什麼你形塑出來的判決，會讓人民覺得你根本就沒有在保護一般人？這些所謂對司法的不信任，跟政治沒有關聯，這個假設，台灣多數民眾認為：司法不會保護我們！

侯漢廷直言，這是當前台灣司法的悲哀！行政院長卓榮泰跟大家說要提高見警率，怎麼提升？沒有人！台北市生活成本高，台北市警方執法壓力大，還會遇到這種奇奇怪怪的案件，所以台北市的警力長期空缺。台北市議會多年要求增加警察首都加給，「中央不准！」

