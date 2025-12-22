網熱議「開車撞死張文」後果 律師曝「1難題」揭密！

社會中心／江姿儀報導



27歲男子張文19日傍晚於北捷M7出口、捷運中山站商圈，犯下投擲煙霧彈和持刀隨機傷人案，釀4死11傷。相關畫面，在網路上瘋傳，震驚全國，也促使大眾重新審視現今公共安全，不少人發文教導面對混亂危機時，如何自保及自救。不過也有網友在社群上熱議，質疑現場民眾反應，甚至認為馬路上駕駛應該直接開車撞張文阻止憾事發生。對此，顏紘頤律師表示「沒有人是上帝」，無人能預知凶嫌下一步會如何，重點應放在不讓被害人自保時還須顧慮觸法風險。





凶嫌張文先是在北捷台北車站犯案，又轉往中山商圈持長刀砍人，釀4人死亡。（圖／翻攝畫面、民視新聞）

北捷台北車站M7出口及中山站誠品南西百貨周邊，19日傍晚發生震撼社會的重大暴力案件。嫌犯張文先後在多個地點投擲多顆煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾發動攻擊，最終遭警方包圍後墜樓身亡，造成包含嫌犯在內共4人死亡、多人受傷，導致全民恐慌、不安。就有網友在Threads上發文，質疑馬路上駕駛應該直接開車衝撞張文，以阻止他進一步衝進人群砍人，相關法律責任引發熱議。

顏紘頤律師指出，現場民眾若還未得知嫌犯在北車作案的情況，「沒有人是上帝」可以預知嫌犯會行凶。（圖／翻攝畫面）

對此，顏紘頤律師在臉書發文指出相關問答是結果論，駕車衝撞應「不算防衛過當或誤想防衛」，但大家都是事後才知道，「沒有人是上帝」可以預知嫌犯會行凶。事發當下，現場民眾僅見到一個人丟煙霧彈、手持刀，但還沒犯案「您怎麼知道他下一步要殺人？」；而且，現場眾人若還未得知嫌犯在北車作案的情況，「您會想到他就是兇手嗎？」。

顏紘頤律師如果防衛過當恐觸法，但若是誤判而「誤想防衛」，結果將會害慘自己。（圖／翻攝畫面）





顏紘頤律師也提到，如果防衛過當恐觸法，雖有免除其刑的機會，但若是拍戲被誤判成凶殺，而「誤想防衛（在欠缺『防衛情狀』下做出防衛行為）」，結果將會害慘自己「明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？！」。

顏紘頤律師進一步解析，「人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。」。他提出思考「如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？」，他也認為「讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律。」



