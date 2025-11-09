網爆台灣捐80億歐元換蕭美琴演講？總統府駁斥：通知警方

副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，成為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統。針對有網友稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣）」的訊息，總統府也駁斥此事，並表示已通知警政單位依法調查處理。

一名帳號「@caffrey802」的網友，今透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

廣告 廣告

對此，綜合媒體報導，總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

郭雅慧也呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

蕭美琴結束在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會行程，並在今日返抵國門，蕭在桃園機場發表談話時提及，她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，強調台灣不僅是全球高科技製造與民主供應鏈的重要成員，更是負責任的國際夥伴。她呼籲各國與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，共同守護區域和平與穩定。

蕭美琴說台灣的國際處境長期艱難，充滿不公平與挑戰，但台灣人民始終沒有退縮，因為相信台灣與世界公民一樣，應該擁有參與國際社會的機會。她引用孟子名言「得道者多助」，強調台灣走在正道上，必將獲得更多國際支持與協助。

【看原文連結】