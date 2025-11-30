網狂提醒「明年11／28別出國」！原因曝光大票台人秒懂：已加行事曆

（記者洪承恩／綜合報導）2025還沒結束，2026的行程表卻已經被台灣網友搶先「封印」！社群平台近兩天突然掀起一波提醒潮，大家瘋狂敲碗，「明年11月28日記得空下來，別安排出國，這票超重要！」原來這天就是四年一次的九合一大選投票日，消息一出，立刻讓不少人驚呼自己竟然完全沒注意到日期。

提醒文最早出現在Threads，有網友直接示警，「明年的今天就是投票日，旅遊行程請先閃開，台灣不能少你一票。」其他網友看到後超震驚，紛紛留言說原本還打算年底出國，有人甚至哀號機票已訂好，還在想有沒有辦法改期；也有人表示「本來以為是在年中，沒想到在年底」，瞬間把11／28用紅字框起來。

示意圖／許多台灣網友在網路上提醒，明年11／28不要出國，因為是投票日。（擷取自免費圖庫Pixabay）

其實從2014年開始，九合一選舉就固定落在11月底的週六，2026年也不例外。由於目前仍在各縣市的初選暖身期，政治熱度相對不高，再加上投票日距離現在還有一年，許多平常不太追蹤選務的民眾壓根不知道日期已「公布很久」。

除了提醒「別出國」之外，也有貼文呼籲大家重視投票的重要性，強調台灣的自由得來不易，下一年的投票更是關鍵。有旅遊派的網友笑說自己在查機票前都會先確認投票日，「不然玩到沒辦法投票會後悔一整年」。

中選會的正式時程也已出爐，包括2026年8月20日公告選舉資訊、10月底前抽籤決定號次、11月中開始公辦政見發表會，並在11月28日當天正式投票、開票。後續的當選人名單公告與證書發放，則會一路排到12月中與隔年1月初。

隨著提醒文持續被轉貼，「11／28這天哪裡都不去」、「已加入行事曆」、「絕對要去投票」成了不少人的共同口號。看來這波提前一年的自發「行事曆警報」，成功喚醒不少快把選舉日忘光的人。

