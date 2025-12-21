網現模仿效應！桃園男留言「有人做我想做的事」被逮捕

台北市日前發生隨機攻擊事件，有不少民眾在網路上發布或轉傳相關不當言論，陸續遭到警方逮捕，今（21）日台中市警方也在桃園地區查獲一名40多歲男子，他在網路社群平台Threads留言「真的有人做了我想做的事情！？」疑似模仿19日北車隨機攻擊案，發表不當言論，被依恐嚇公眾罪嫌函送。

桃園一名男子在網路不當留言，遭台中警方鎖定後，北上逮人。（圖／警方提供）

清水警分局19日接獲民眾報案，指稱在討論北車案的留言串中，發現有人留下疑似模仿暴力攻擊的發言內容，引發公眾安全疑慮。警方立即與台中市刑警大隊科偵隊共組專案小組展開調查，迅速鎖定發文者身分後，發現該名男子居住地為桃園，隨即派員北上查緝。

廣告 廣告

據悉，該名男子從事服務業，到案後對於發文動機避重就輕，並否認有恐嚇意圖。然而警方研判，相關留言內容已造成社會大眾恐慌，依法函請地檢署偵辦。

19日北車隨機殺人事件發生後，北、中、南部陸續傳出有網友在網路發出「張文我大哥」等言論，執法單位不敢輕忽，已全面追查類似貼文。清水分局呼籲，網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全。警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文之不法行為，依法偵辦。

延伸閱讀

影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網

屏東女騎士遭尾隨潑熄香菸廢水！ 嫌犯供稱壓力大犯案

影/疑視線不佳！男駕車滑落明霸克露橋邊坡 警消急救援