網球奪冠曬金盃！潘瑋柏遭網虧「可以去教周董」 1句話神回覆

在周杰倫（周董）日前於澳網「1分大滿貫」表演賽中遭對手以ACE球淘汰、比賽僅停留在「尚未觸球」的瞬間後，圈內另一位天王級歌手潘瑋柏也在網球場上傳出新動態：他於社群平台驚喜宣布奪下「台北網球杯」單打冠軍，並以「lucky me」形容自己的得獎心情。此貼文曝光後，不僅引發粉絲關注，也在網路上被拿來與周杰倫的澳網表現做對比。

潘瑋柏奪下網球冠軍，開心曬出與獎盃的合照。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

潘瑋柏在Instagram分享多張與獎盃合影照片，可見他身穿運動服、頭戴鴨舌帽站在藍色球場中央，手持金色獎盃合影。獎座上刻有「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion（首屆台北網球杯單打冠軍）」字樣，他也在貼文中寫下：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me。」由於獎盃字樣顯示為首屆賽事，外界推測該比賽可能為潘瑋柏與友人自辦的私人賽事。

潘瑋柏奪下台北網球杯單打冠軍。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

貼文曝光後，部分網友將其與周杰倫近期在澳網的表現做連結，留言表示潘瑋柏「可以當周董的教練了」，也有人提議他應該「教他兄弟周杰倫打球」。此外也有人以輕鬆語氣稱讚他「原來私下這麼猛」，甚至紛紛建議他應該去參加澳網「和周杰倫同場切磋」。

周杰倫澳網一分大滿貫遭秒殺。（圖／翻攝自Australian Open YouTube）

面對上述回應，潘瑋柏在留言區回覆：「他可以當我教練」，並補充表示「他教我比較對」，以風趣方式回應網友。這些互動也讓部分網友認為，潘瑋柏展現出「高情商」的謙虛態度，同時也被視為兩人私下關係友好的證明。此外，圈內好友也在貼文下方留言互動。歌手王心凌幽默調侃「這麼強」，表達驚訝；而吳信翰則以問句方式回應：「什麼時候換你去澳網！」讓貼文延續討論熱度。

