網球女將詹詠然宣布退役 將赴澳網辦退休儀式

現年36歲的台灣職業網球選手詹詠然，21日在個人社群宣布結束球員生涯，並已獲邀在24日赴澳洲網球公開賽舉行退休儀式，成為首位獲得大滿貫賽邀請舉辦退休儀式的台灣球員。

詹詠然表示，「從6歲到現在，網球陪伴我30年。14歲時我在澳網拿下青少女組雙打冠軍，開啟職業網球之路。這不是道別，我也不會走遠，更期待自己用別的方式歸來。」國際女子網球協會（WTA）也在官方社群發文，「慶祝輝煌的職業生涯，祝詹詠然下一步順利。」

詹詠然曾在2017年高居女雙世界排名第1，女單最佳排名則為第50名，生涯共奪下過1座女雙、3座混雙大滿貫金盃，以及33座WTA賽事冠軍。她也代表台灣參加4屆奧運、5屆亞運，總計獲得亞運5金3銀1銅，共9面獎牌。

回顧詹詠然職業比賽成績，自2004年與中國選手孫勝男組隊，獲得澳網青少女組雙打冠軍。2007年則與台灣搭檔莊佳容在澳網、美網拿下2座女雙亞軍。2017年她與瑞士前球后辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，拿下美網女雙冠軍，並在同年登上女雙球后寶座。混雙方面則與克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）聯手包辦2018年、2019年法網，以及2019年溫網金盃。

詹詠然近年主要與妹妹詹皓晴搭配出賽，最近一次是在2024年巴黎奧運，不過首輪即遭直落二淘汰，之後詹詠然便漸漸淡出網壇。詹詠然表示，「因為身體的限制，不得不放棄某些目標，但能夠在這樣子的限制下，完成自己所能夠達到的最高點，已感到非常幸運。」