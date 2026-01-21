網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇
台灣網球好手詹詠然今（21）日無預警透過社群宣布退休消息，同時獲得澳洲網球公開賽邀請，將在本周舉辦退休儀式，使她成為首位受邀到四大滿貫賽榮退的台灣球員。詹詠然從青少女時期在球場奮戰，昔日更成為台灣之光，豈料，2017年世大運爆出「中暑事件」跌落神壇，讓她職業生涯多了一個陰影。
詹詠然從6歲開始接觸網球，14歲就在澳網青少女組奪下雙打冠軍，15歲又拿下澳網青少女單打冠軍。而詹詠然在2010年亞運獨拿2金1銀，成為民眾讚譽有加的台灣之光；之後詹詠然在職業網壇也屢創佳績，特別是在2017年與辛吉絲（Martina Hingis）搭檔拿下美網冠軍，一度登上世界女雙球后。
不過，詹詠然在2017年代表台灣參加台北世大運，與謝政鵬搭檔打混雙，4強賽時聲稱中暑引起暈眩只好棄賽，但沒多久就出現在美國備戰美網；詹詠然此舉被外界質疑她為了個人成績選擇放棄為國爭光的機會，自此「中暑」就成為詹詠然的一個「標籤」，在她去年代表台灣出戰巴黎奧運時，也遭網友酸「小心中暑」。
詹詠然官方臉書全文如下：
再見，職業網壇。
致一段只帶著指南針的航行 —
這本來應該是一個有點感傷的時刻，
但不知道為什麼，腦海裡浮現的卻都是那些讓人忍不住微笑的畫面。
我一直都不太擅長說再見，
尤其是要跟一個陪了我30年的夢想道別。
網球在我6歲的時候走進了我的人生，
沒想到就這樣一路陪著我，走到了36歲。
很幸運在我的父母的支持下能夠為自己的夢想勇敢
並走過一段這麼特別的旅程，一路上有好多好多幫助我支持我的人們，想到這裡就忍不住紅了眼眶。
選擇做為一位職業運動員，本身就是一條沒有任何保證的路。
沒有人承諾一定會成功，也根本沒有回頭路
拿到的每一個獎盃，也都會被下一週開始的新賽事拋在腦後。
雖然大家往往都看見運動員彷彿享受著勝利的快感、過著華麗的人生。
確實網球也帶我走過許多高潮迭起的時刻，也帶領我看見了更大的世界。
但在每一場比賽的背後，
其實都是一個很少被看見的人生——
日日枯燥乏味的訓練、永無止境的時差，還有一次又一次的長途飛行
半夜醒來，分不清自己身在世界哪一個角落的旅館房間。
網球帶給我的，從來不只是如何贏球。
它也教會我怎麼跌倒、怎麼再站起來，
還有在全世界都不相信你的時候，依然堅持繼續相信自己。
那些孤單、那些不被理解、
那些因為要求完美的鑽牛角尖、
那些想盡辦法卻也無法控制的時刻，
一點一滴，都讓我更認識自己，
從懷疑中找到確信，也把我塑造成今日的我。
從國內第一場青少年比賽，
到國際頂尖職業賽場。
披上了中華隊戰袍、
拿下了心中夢幻的獎盃、
跟兒時偶像一同並肩作戰、
登上世界第一的寶座。
有狂喜、有平靜、有踏實、也有鬆了口氣。
雖然過程當中，因為身體的限制，不得不放棄某些目標，但能夠在這樣子的限制之下
完成自己所能夠達到的最高點，已經感到非常的幸運。
在轉身的這一刻，我的網球職業生涯在我心中沒有留下任何遺憾。
這一路上所有相信我、支持我、
看著我長大的人們有太多太多，
不論是陪我走過一小段或是陪我走到生涯最後的你們，我都獻上無限的感謝。
謝謝我的家人、
謝謝每一位搭檔、團隊夥伴、
謝謝每一位貴人、每個贊助商，
最後我要感謝這片土地、感謝台灣滋養我，
做為我的後盾、做為我迷航時候的燈塔。
這是一趟沒有地圖的航行，
每一條路，都由探索而生
因為你們，才能變得如此精彩。
我正式宣布，從職業網球選手身分退役。
這一週也將在澳網舉辦退休儀式，
14歲時我在澳網拿下青少女組雙打冠軍
開啟了我的職業網球之路。
因此，這段旅程的結尾，意義非凡
期待人生的下一個篇章，
能夠有能力、有榮幸，
為年輕一代付出、傳承。
在那之前，
我也會更努力準備好自己，
迎接第二人生。
這不是道別，我也不會走遠，
更是期待自己用別的方式歸來。
再見，職業網壇。
