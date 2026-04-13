網球賽「轉播突傳打呼聲」！主播尷尬認睡著：醒醒吧，發配邊疆不足為惜

張致平致歉。取自張致平臉書



主播，累了！華視主播王韻筑在廣告時間打哈欠模樣大放送，為此發出道歉聲明，無獨有偶，觀眾發現博斯網球台轉播蒙地卡羅大師賽，傳來陣陣沉重打呼聲，球迷質疑主播是否「播到睡著了」。對此，該場比賽的主播張致平在社群中承認並致歉。

張致平的臉書貼文提到「糗了糗了，竟然播到睡著了，還打呼，說好的對賽事的熱情，對賽事的專業蕩然無存，應該不是球賽難看，絕對是自我管理出問題。」他表示，球迷，觀眾聽傻了眼，媒體朋友雖有緩頰，但錯了就是錯了，「沒有強大自制力，怎有辦法迎接接踵而來的全球賽事，自己是過來人，別讓頻道背黑鍋，虛心受教」。

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張致平指出，該補氣補氣，該補腎補腎，別讓半夜陪著熬夜的球迷，工作人員跟著受罪，永遠記得，是老天爺給自己這份陪著看球的福氣，別說打呼,口水嚥的不順都不應該，機會只給願意承擔及分享的陪伴者，再丟人現眼，發配邊疆不足為惜...............................醒醒吧，什麼亂七八糟的呈現。

回顧事件經過，博斯網球台11日轉播蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Masters）爆發離譜失誤。在卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與瓦朗坦瓦舍羅（Valentin Vacherot）的對決過程，觀眾聽到一陣又一陣清晰的「打呼聲」，畫面與聲音片段隨即在社群平台瘋傳，球迷紛紛困惑詢問：「主播難道睡著了嗎？」而張致平道歉證實自己睡著打呼。

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