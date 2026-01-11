網球選手發球失誤連連 首參加職業賽表現挨批「糟糕」

職業網球賽事竟出現宛如初學者身手的選手參賽，引發熱議。（示意圖／Pixabay）





職業網球賽事竟出現宛如初學者身手的選手參賽，引發熱議。事件發生在肯亞奈洛比，一場W35巡迴賽的外卡賽事中。21歲的埃及選手阿卜杜勒卡德爾，因一名選手臨時退賽，以外卡身分獲得生涯首次職業賽出賽機會，但她不僅發球動作生疏，甚至連場上站位都出現錯誤，荒腔走板的表現掀起球迷討論。

畫面中，靠近鏡頭、身穿黑色運動服的選手動作明顯不熟練，不只發球動作有問題，連基本的拋球都難以完成，過程中甚至傳出對手提醒她站錯位置。一連串失誤，讓這名21歲的埃及選手被形容為宛如初學者。

相關比賽畫面在社群媒體上瘋傳，引發不少網球迷不滿，批評該名以外卡身分參賽的選手表現失準，難以符合職業賽水準。

這場比賽為肯亞舉行的W35巡迴賽外卡賽事。阿卜杜勒卡德爾自稱已有7年球齡，因原本參賽選手臨時退賽，且她是唯一申請外卡的球員，因此獲得首度參與職業賽的機會。

然而，比賽結果一面倒，對手僅花37分鐘，就以兩個6比0輕鬆取勝。反觀阿卜杜勒卡德爾，全場出現20次雙發失誤，一發成功率僅8.3%。此外，她並非埃及網協註冊球員，卻能站上職業賽場，也引發不少球迷與球評質疑，認為此舉恐拉低職業網球賽事的整體水準。

