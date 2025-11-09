網球》喬帥摘生涯101冠 宣布不打年終賽

喬柯維奇9日在ATP巡迴賽雅典公開賽單打決賽以4比6、6比3、7比5力克義大利選手穆塞提，進帳生涯第101座，是網球進入公開賽年代以來，冠軍數第3多的男子球員，這也是喬帥生涯第72座硬地賽冠軍，超越瑞士退役名將費德勒成為「硬地之王」。

不過就在喬帥慶祝101座冠軍沒多久，他就宣布因為肩傷退出今年賽季ATP年終總決賽，遞補他的參賽空位的，剛好是雅典公開賽爭冠失利的穆塞提，讓穆塞提生涯首次參與年終賽。

喬柯維奇在社群平台寫道：「我很期待可以到義大利杜林比賽，並展現我最好的一面，但經過雅典這站賽事的決賽，我很遺憾要分享我得因傷退賽的壞消息。」

這是希臘自從1994年以來首次舉辦ATP巡迴賽，喬帥在這裡奪冠，生涯累積在20個不同國家、30個不同城市拿過冠軍。

先進行的WTA年終總決賽，9日凌晨展開單打決賽，哈薩克女將芮芭奇娜以6比3、7比6（0）重挫已經確保年終球后席位的白俄羅斯好手莎芭蓮卡，芮芭奇娜還可獲得523萬5千美元冠軍獎金（約新台幣1.62億），比本周展開的ATP年終賽單打冠軍獎金507萬美元還多，WTA官方也宣布這是女子體壇史上最高的單一賽事獎金。