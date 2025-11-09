網球》喬帥摘生涯101冠 宣布不打年終賽
喬柯維奇9日在ATP巡迴賽雅典公開賽單打決賽以4比6、6比3、7比5力克義大利選手穆塞提，進帳生涯第101座，是網球進入公開賽年代以來，冠軍數第3多的男子球員，這也是喬帥生涯第72座硬地賽冠軍，超越瑞士退役名將費德勒成為「硬地之王」。
不過就在喬帥慶祝101座冠軍沒多久，他就宣布因為肩傷退出今年賽季ATP年終總決賽，遞補他的參賽空位的，剛好是雅典公開賽爭冠失利的穆塞提，讓穆塞提生涯首次參與年終賽。
喬柯維奇在社群平台寫道：「我很期待可以到義大利杜林比賽，並展現我最好的一面，但經過雅典這站賽事的決賽，我很遺憾要分享我得因傷退賽的壞消息。」
這是希臘自從1994年以來首次舉辦ATP巡迴賽，喬帥在這裡奪冠，生涯累積在20個不同國家、30個不同城市拿過冠軍。
先進行的WTA年終總決賽，9日凌晨展開單打決賽，哈薩克女將芮芭奇娜以6比3、7比6（0）重挫已經確保年終球后席位的白俄羅斯好手莎芭蓮卡，芮芭奇娜還可獲得523萬5千美元冠軍獎金（約新台幣1.62億），比本周展開的ATP年終賽單打冠軍獎金507萬美元還多，WTA官方也宣布這是女子體壇史上最高的單一賽事獎金。
其他人也在看
網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王
喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP25自由時報 ・ 22 小時前
網球》喬科維奇劍指生涯101冠！雅典決戰年輕15歲穆塞蒂
喬科維奇（Novak Djokovic）穩紮穩打，6：3、6：4馴服德國會外賽黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann），塞爾維亞頭號種子3連勝、1盤未失挺進雅典男網賽決戰，劍指職業生涯第101座冠軍。「這是我本屆賽事表現最好的一場，這場勝利來得正是時候。漢夫曼是很大威脅，因為他發球有力，球路也自由時報 ・ 1 天前
鏖戰3小時！喬帥奪生涯第101冠 惜因肩傷缺席年終賽
網球名將 喬科維奇，在ATP希臘錦標賽的決賽，經過將近三小時的三盤激戰後，逆轉勝擊敗義大利好手 穆薩提，生涯第101座冠軍入袋，也是第72座硬地賽冠軍，超越費德勒的紀錄。不過封王後不久，喬科維奇自行宣布受肩膀傷勢影響，將缺席在義大利開打的ATP年終賽。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
網球》兩盤都先破發再遭對手反撲 謝淑薇組合年終賽無緣決賽未能打破冠軍荒
謝淑薇／奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今在WTA年終總決賽雙打4強賽中對上芭波絲(Timea Babos，匈牙利)／史蒂芬妮（Luisa Stefani，巴西）組合，謝淑薇組合兩盤都在先破發下，才遭對手回破反撲，最終以4比6、6比7(5)吞敗，遺憾今年還是沒能打破冠軍荒。在年終積分排名上，謝淑薇／奧絲塔朋科排名第6，而芭波絲／史蒂芬妮僅排名第7，但兩組都意外雙雙挺進4強，而且兩組都還沒有交手紀錄。以三連勝闖進4強的謝淑薇／奧絲塔朋科組合，今在第一盤首局對手的第1個發球局，可惜就有4個發球局沒能拿下，可是第3局還是率先破發，但第6局被回破，可惜在第10局雙二度被破發後，反倒先以4比6讓出首盤。第二盤又是謝淑薇組合在第5局率先破發，一度以4比2領先；但不料第8局又被回破，第10局化解了2個賽末點，雖然最終力戰至6比6平手搶七，雖然一度從2比1被對手連下4分反超，又從2比5再連追3分到5比5平手後，可惜再連失2分後，最終以5比7遺憾吞敗無緣晉級決賽。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導麗台運動報 ・ 2 天前
網球》蕾芭金娜年終賽強勢封賺進1.6億台幣 莎芭蓮卡年終第一創單季獎金紀錄
壓線晉級ＷＴＡ年終總決賽的哈薩克好手蕾芭金娜（Elena Rybakina），最終爆冷成為本屆賽事最後的贏家！她於WTA年終總決賽決賽中，以6比3、7比6(0)力克世界第一莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），豪取賽季11連勝，強勢奪冠。這場「不敗對決」中，蕾芭金娜收穫歷史最高523.5萬美元（約1.6億台幣）的冠軍獎金，亞軍莎芭蓮卡則獲得269.5萬美元（約8347.1萬台幣）。儘管無緣衛冕，莎芭蓮卡在本賽季所獲得的總獎金仍創下新紀錄，超越了小威廉絲（Serena Williams）自2013年保持的WTA單賽季獎金歷史紀錄。這是蕾芭金娜本季斬獲的第三座單打桂冠（含斯特拉斯堡與寧波公開賽），她也成為WTA年終總決賽史上連續第10位「初登場即奪冠」的選手。其本季冠軍數量在巡迴賽中僅次於莎芭蓮卡（四冠），與絲薇泰克（Iga Swiatek）及佩古拉（Jessica Pegula）並列三冠。她以58勝19敗的戰績結束其職業生涯至今最成功的賽季，並將與莎芭蓮卡的對戰紀錄改寫為6勝8負，其中三場勝利均來自決賽（包括2023年印第安泉、2024年布里斯本及2025年利雅德）。From sc麗台運動報 ・ 1 天前
網球》喬科維奇百冠後突宣布因傷告別年終賽 穆塞蒂意外迎來首秀
才剛在雅典公開賽封王的前球王喬科維奇（Novak Djokovic），今因肩傷宣布退出ATP年終總決賽，這位手握24座大滿貫的傳奇球星於週六確認此消息，距離他剛奪下生涯第101座冠軍僅僅隔日。38歲的喬科維奇原定在「康諾斯組」出賽，其席位將由穆塞蒂（Lorenzo Musetti）取代——兩人稍早才在雅典ATP巡迴賽決賽交手，喬科維奇當時以4比6、6比3和7比5擊敗了這位義大利球星。I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home ??. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα To Lorenzo, what an epic battle. Congratulations… pic.twitter.com/hNBWaKv6X9—麗台運動報 ・ 16 小時前
高舉生涯第101冠「喬帥」賽後宣布退出拿過7冠年終賽
職業網壇僅存的F4球星喬科維奇（Novak Djokovic），今天在ATP（ Association of Tennis Professionals，職業男子網球）希臘錦標賽決賽擊敗對手，抱回生涯第101座的冠軍獎盃，不過賽後「喬帥」傳出肩傷消息，他已決定退出7度奪冠的年終賽。太報 ・ 18 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 13 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 14 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 10 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 13 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 19 小時前