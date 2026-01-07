網球》搶十驚險過關 謝淑薇晉女雙4強

2026賽季持續攜手合作的寶島女網名將謝淑薇、拉脫維亞好手奧斯塔彭科，7日在澳網前的熱身賽布里斯本女網賽，克服兩次被對手急起直追的攻勢，最終經過搶十激戰以6比1、1比6、10比6擊敗澳洲華裔選手韓天遇／捷克穆珂娃，晉級女雙4強。

謝淑薇／奧斯塔彭科去年在澳網及溫布頓兩度獲得亞軍，也打進WTA年終總決賽，兩人在年終賽小組賽更是3連勝出線，可惜4強飲恨，2026賽季開打前，謝淑薇就在臉書粉專預告繼續在WTA巡迴賽舞台奮鬥，也和熟悉的「O妹」持續於女雙賽場聯手。

4日才滿40歲的謝淑薇開玩笑稱自己是「元老級在線小姐姐」，和奧斯塔彭科在昨天的賽事，首盤迅速以6比1收下，第2盤澳捷對手扳回一城，也將比賽逼進超級搶十，謝淑薇組合氣勢如虹取得6比0領先，但對手也不輕言放棄，在逼迫謝淑薇出現一些失誤後，也連搶6分將分數追平，關鍵時刻謝淑薇組合找回節奏，及時澆熄對手反撲氣燄，成功卡位4強。

布里斯本女網賽大會女雙頭號種子謝淑薇／奧斯塔彭科將與大會第4種子俄羅斯組合克羅馬查娃／潘諾娃，以及烏克蘭雙胞胎姊妹組合L.琪臣諾克／N.琪臣諾克之間的勝方爭決賽門票。