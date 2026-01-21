網球》「詹家姊妹」詹詠然高掛球拍 澳網舉辦退休儀式

台灣網球女雙「詹家姊妹」的詹詠然，今（21）日在臉書發文，正式宣布結束長達30年的職業生涯，並且已經飛抵澳洲墨爾本，參加澳網公開賽執行長Craig Tiley舉辦的退休儀式。

詹詠然30年網球夢 形容台灣是「迷航時的燈塔」

詹詠然在貼文中坦言，與陪伴自己三十年的夢想道別並不容易。她回憶從國內青少年比賽一路走向國際舞台，披上中華隊戰袍、奪下夢幻獎盃，甚至登上世界第一的寶座。她說，網球不僅教會她如何贏球，更讓她學會跌倒後再站起來，並在孤單與懷疑中找到確信。

詹詠然特別感謝一路支持她的父母、搭檔、團隊夥伴，以及台灣這片土地。她形容台灣是「迷航時候的燈塔」，讓她能在沒有地圖的航行中走得更遠。她強調，雖然因身體限制放棄部分目標，但能完成自己所能達到的最高點，已感到非常幸運，並無遺憾。

詹詠然曾在2017年美國公開賽女雙拿下冠軍，並在同年成為網球女雙球后，並包辦2018年、2019年法網混雙，以及2019年溫網混雙冠軍；此外在詹詠然的職業生涯中，也數次成為中華代表隊出賽，包括4屆奧運、5屆亞運，總計獲得亞運5金3銀1銅、共9面獎牌。

回顧女雙生涯 成首組台灣人晉級大滿貫決賽

詹詠然的職業之路，有三個轉折點都跟澳網密不可分。包括2004年拿下澳網青少女雙冠軍、2007年與莊佳容拿到澳網女雙亞軍，以及訪問澳網高層以及親身參賽所蒐集資料，進而完成博士論文。雖然不曾在澳網公開賽中奪冠，但詹詠然可以說是，因為澳網才開啟了成為職業球員的志向。

澳網將為她舉辦退休儀式，對此她也在貼文表達感謝，並提到自己在14歲時於澳網青少女組雙打奪冠，開啟了職業網球之路，如今在同一舞台劃下句點，別具意義。「澳網願意為我主辦退休儀式，雖然代表的是我的職業生涯的結束；我相信這個結束也象徵著另一個新的人生開始，所以，我是帶著滿懷感激的心情回到澳網。」