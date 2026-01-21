網球》詹詠然告別職業網壇 生涯榮耀滿載卻爭議不斷

詹詠然正式告別職業賽場，回顧其職業生涯，創造過無數榮耀，也為台灣拿下過許多獎牌。然而詹家姊妹在網壇上，也引發過許多爭議，尤其與謝淑薇的恩怨情仇，更是一度成為全台最受矚目的體育事件之一。

詹詠然自2004年轉入職業網壇，憑藉穩定的雙打表現逐步站上國際舞台。她在2017年與瑞士名將辛吉絲搭檔，奪下美國網球公開賽女雙冠軍，並登上世界雙打排名第一，成為台灣網球史上首位女雙球后。

職業生涯中，她共奪得4座大滿貫冠軍（1座女雙、3座混雙），累積超過30座WTA雙打冠軍，並多次打入年終總決賽。除了職業巡迴賽的亮眼成績，代表台灣出戰4屆奧運、5屆亞運，拿下5金、3銀、1銅，堪稱台灣網壇最具代表性的選手之一。

詹家姊妹場外屢陷爭議

然而，詹詠然與妹妹詹皓晴組成的「詹家姊妹」在台灣網壇卻屢屢捲入爭議，尤其是與謝淑薇的恩怨情仇，外界更是指控網協資源分配不公，刻意偏袒詹家姊妹。2014年仁川亞運，因搭檔安排問題與謝淑薇爆發矛盾，雙方關係自此緊張。2016年里約奧運，網協派遣詹家姊妹的教練而非謝淑薇指定人選，導致謝淑薇憤而退賽，並宣布永不接受徵召。

2017年台北世大運，因賽程與美網公開賽十分接近，行程的安排和體力調節成為選手的課題，當時詹詠然先與妹妹詹皓晴合力拿下世大運金牌，但在混雙的準決賽中，以「中暑」為由退賽，導致搭檔謝政鵬也被迫棄賽。

但詹詠然隨後赴美參加大滿貫並奪冠，同時在該年登頂女雙世界第一，成為引爆球迷不滿的最大爭議事件。該屆世大運網球隊教練李春秋也曾在受訪時暗酸，「凡走過必留下痕跡，公道自在人心，海水快退了，誰沒穿褲子到時就知道。」

奧運賽場表現不佳 爭議言論引球迷不滿

近年來，詹家姊妹在奧運賽場表現不佳，連續兩屆止步首輪。其中2024奧運首輪遭捷克直落二淘汰後，詹詠然賽後稱「10個月沒有比賽」，一度引來國內球迷不滿，球迷普遍認為，既然10個月沒比賽，為何不把位置讓給其他選手。儘管時任體育署署長鄭世忠出面替詹詠然緩頰，但仍熄滅不了球迷的怒火。

十大傑出青年基金會粉專在日後以「承受巨大壓力」形容詹家姊妹，使得過往的爭議再度被拿出來掀起討論。許多球迷認為詹家姊妹跟「十傑」完全擦不上邊，對比當年的成績，謝淑薇都遠勝詹家姊妹。該貼文也在底下引發破萬人按下「怒」的表情，顯示球迷對詹家姊妹的不滿。

回顧詹詠然的職業生涯，她在場上締造的榮耀，無疑是台灣網球史上最閃耀的一頁，然而，伴隨而來的爭議，也讓她與妹妹的形象在球迷心中留下複雜印記。如今，她選擇在澳網舞台告別職業生涯，未來能否以另一種方式回到網壇，為新世代傳承經驗，將成為外界關注的焦點。