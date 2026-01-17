赴韓旅遊看過來，首爾擴大「電池禁令」！除了行動電源、連電棒捲都不許帶上飛機

近期計畫前往韓國旅遊的民眾，務必再次檢查行李物品！南韓政府為防範機艙內再次發生鋰電池起火，傷及飛機或乘客，開始大幅收緊相關限制，特別是針對「內建電池與發熱功能」的裝置。據傳目前已有多名旅客，在仁川國際機場（Incheon International Airport）被要求官方人員要求，當場丟棄高單價無線美髮產品的案例，甚至連隨身攜帶的充電式暖暖包都不被允許。

《韓國時報》採訪一名來自澳洲的旅客Ellie，她就是近期機場管制升級的親身見證者之一，不久前在仁川機場準備搭機返國時，被安檢人員攔下、認為她攜帶的無線直髮夾，因為內建「不可拆卸電池」，因而被視為存在重大安全風險。Ellie對此非常不能理解，更無法接受海關人員要求她丟棄設備，那是一台市價約50萬韓元（約新台幣1.07萬元）的美髮裝置，過去她曾多次攜帶入境，從沒有被刁難或限制過。

看到前述案例，讀者應該猜到其中一條規定，事實上，如今韓國各大航空（涵蓋大韓航空、韓亞及各家低成本航空）新版限制中，嚴格禁止以下裝置被放入手提與託運行李內：無線直髮夾與電棒捲、攜帶式小型熨衣機器、內建鋰電池之充電式暖暖包。

唯一可以被允許例外的情形是，除非遊客攜帶的裝置，其內建電池可以被「實體拆除」，或具備專用開關，能完全物理性切斷加熱元件供電，否則機場與航空公司一律不允許設備登機。

火災隱患：釜山航空曾發生電池爆炸意外

韓國國土交通部指出，此次加強執法源於近期多起機艙火災事故。回溯至2025年1月，釜山航空（Air Busan）一架班機在金海機場，就發生過行動電源爆炸，造成客機機體受損。監管機構警告，鋰電池一旦發生「熱失控」，在密閉空間內釋放的熱量與濃煙，將迅速威脅全機生命安全。

此外，針對行動電源與電子菸兩種常見設備，南韓從2025年3月開始實行的新規，也要求旅客必須隨身攜帶（放置於衣袋或隨身小袋內），嚴禁放置於頭頂行李艙內，以便在發生冒煙時能第一時間做出反應處置。

行動電源（示意圖／取自photoAC）

不過，韓國官方對於潛在不方便之處，給出善意的「解決方案」，假如外籍人士身上攜帶的貴重美髮器材，因為電池被判定無法登機，也不必急著丟棄，仁川機場設有「存儲與快遞服務」櫃檯。旅客可選擇付費寄存，等待日後重新入境南韓時再領回，或透過櫃台、把裝備寄送至韓國境內指定地址存放。

但必須特別注意的是，根據國際物流（EMS）規定，這類含電池產品、無法透過空運快遞從南韓寄送至海外。

