網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人

在自己的國家出賽，義大利職業男網好手辛納17日於ATP年終賽單打決賽以7比6（4）、7比5擊敗年終球王西班牙阿卡瑞茲，辛納成為史上第9位成功蟬聯ATP年終賽單打冠軍的男子選手，也是本世紀在年終大賽衛冕成功第4人。

辛納與阿卡瑞茲是職業網壇當今兩大勢力，兩人今年賽季包括所有四大賽共帶走14座冠軍，阿卡瑞茲在年終賽單打決賽前就確定年終世界第1寶座，雙方生涯對戰阿卡瑞茲仍是10勝6敗占上風。

辛納進帳室內硬地賽31連勝，比賽結束當下辛納興奮躺在地上慶祝，接著走到網前與阿卡瑞茲致意，並跑到場邊擁抱團隊，接受場邊訪問時辛納感性說：「我們是個人運動員，但沒有我的團隊支援，冠軍是不可能的。在經歷如此緊張的幾個月，能用這座冠軍獎盃慶祝這個賽季的結束，不會有比這樣更好的結局了。」

辛納說：「這是非常非常接近的比賽，我在第1盤救了1個盤末點，很開心我能掌握狀況，這座冠軍對我意義重大。」辛納連續3年打進ATP年終賽決賽，今年冠軍更可帶走賽史新高的507.1萬美元獎金，辛納可以說是收穫滿滿地結束這個賽季。

阿卡瑞茲也很有風度地接受失利，更表示：「我很滿意自己展現出來的水準，辛納可是兩年來沒在室內硬地輸過的人，代表你是多麼棒的球員，每次都和團隊做了很棒的工作，雖然你沒有輸很多比賽，但每場落敗後你都更強勢地回歸，你贏得這座冠軍實至名歸。」

阿卡瑞茲補充：「你（辛納）有很精彩的賽季，希望你好好休息一下、為明年新賽季做好準備，因為我也會準備好的。」