網球》退休後慢活 詹詠然憶台南賑災

寶島退役網球好手詹詠然5日透過公開見面會，和粉絲分享退休後的生活及未來計畫。（陳筱琳攝）

今年在澳洲網球公開賽官方安排下，寶島網球女將詹詠然正式透過引退儀式宣布高掛球拍，5日她在台北書展時報出版展位舉辦退休後首場公開見面會，也分享卸下球員身分的生活感想。

「還在習慣選手退休生活中，生活步調會慢一點，感覺好像沒有一定很急著去健身房或是去為了做訓練，努力嘗試學會過生活，把節奏放慢一點去好好享受一下。」詹詠然這麼說，她也透露近期收到一些邀約，但就是先評估自己，檢視一下下一步怎麼走，「還沒很著急要定位在哪個方向。」

廣告 廣告

從6歲到現在36歲，網球陪伴詹詠然30年，回顧生涯印象深刻且很有意義的賽事，曾是921大地震受災戶的詹詠然說：「2016年在高雄舉辦的WTA台灣公開賽，比賽開始前夕發生台南大地震，由於我們家曾是地震受災戶，對於地震災情很能感同身受，那時我跟妹妹詹皓晴比賽之前許願，如果拿到冠軍，獎金就要捐給台南賑災。其實這決定一開始只有我們兩人自己說，可能也因為這想法，讓我們比賽更有力，最終拿到冠軍時才宣布，我倆也非常開心。」

詹詠然在2020年出版了《你已是你所需的一切》書籍，個人生涯增添了「作家」這個頭銜，很開心時報出版幫她圓夢，也不排除再出新書，前提是自己整理好狀態，才能呈現更好的內容。