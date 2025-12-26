網疑惑冬天不見了？ 天氣粉專提霸王寒流當年數據：現在才打到第3局

有部分網友近期感受較為溫暖，疑惑冬天是不是不見了？（示意圖，本刊資料照）

雖然已進入冬天，不過有部分網友近期感受較為溫暖，疑惑冬天是不是不見了？天氣粉專昨（25）日po文，提到2016年霸王寒的那次冬天，可是近十年來數一數二熱的12月，認為「起碼過完1月再來討論，冬季現在才打到差不多第3局而已吧」。

這幾天大陸冷氣團終於發威，中央氣象署針對6縣市發布低溫特報，範圍包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣，提醒大家加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

不過近日也有網友發現，這回冬天似乎不太冷，疑惑冬天是不是不見了？天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨在Threads貼文回應網友，「起碼過完1月再來討論，冬季現在才打到差不多第3局而已吧，現在就宣告真的太早了。」

他們還提到2016年霸王寒流的冬天，之前的那個月，可是近十年來數一數二熱的12月，當時如果就大喊冬天不見，事後一定看起來像笨蛋一樣，「所以齁，不要太早定音啦。」而且接下來預報看起來，在跨年後可能真的有一波強烈冷空氣。

