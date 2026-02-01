網疑柯文哲被黃國昌「銃康」？陳佩琪問：真的有弄？那我去幫老公討公道

記者李鴻典／台北報導

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，昨（31）日陪同議員參選人到台北市南門市場發春聯，突有1名自稱是「柯文哲學妹」的女子上前陳情。有網友發現，這名女子現身前1秒，黃國昌向鏡頭外「挑了一下眉」，如同「使了一個眼色」後，這名女子才出現，引發議論。對此質疑，柯妻陳佩琪今（1）天表示，「（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。

黃國昌和柯文哲發春聯遇到女子陳情，黃國昌低頭秒閃（圖／翻攝自民眾之聲YT）

陳佩琪今天上午又在臉書發表長文，但網友對於她的貼文興趣缺缺，反而是留言區較為精彩。

廣告 廣告

有網友問「夫人每次發文不論長短，留言區都是貶多于褒，相信妳自己很清楚！！！何苦呢？」陳佩琪回答「這樣才知道自己要多寫，寫到某族群的痛處了」。

有網友說「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」陳佩琪回應，「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（LINE），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。

陳佩琪回應，「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（LINE），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。（圖／記者趙于瑩攝影）

還有網友質疑，「就問妳一句，為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」、「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子？她才是關鍵啊」。陳佩琪則說，「你問過北檢和法院了？我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題？那你把聯絡法給我」、「其實寫好了好長好長的一篇了啦！但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉！」

黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（2）台灣民眾黨台北市議員黃(水靜)瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（前右2）、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前右）出席響應。中央社記者裴禛攝 114年11月22日

更多三立新聞網報導

半夜慘摔瘀青！陳佩琪怨：因柯文哲腳鐐充電線害的 怕柯忘回報被抓去關

心疼柯文哲被當「賤狗」！陳佩琪：隨便玩玩都覺得爽

陪掃街！陳佩琪哽咽喊「謝謝把阿北救出來」 陳怡君幫安慰：最強母親

發文曝柯文哲身體近況突喊「又想XX」 陳佩琪親自解答了：是發飆

