網瘋傳國民黨「小橘書」！喊中共不會民主：和平統一就是要我們接受極權

記者楊士誼／台北報導

有網友翻到民國68年出版的《揭穿中共統戰陰謀問答》，當中展現的立場卻與今日藍營大相逕庭。（圖／翻攝畫面）

又稱「小橘書」的國防部新版「全民安全指引」日前普發到全國家戶，卻引起藍白抨擊。日前網路瘋傳一份民國68年，國民黨戒嚴時期發行的《揭穿中共統戰陰謀問答》，當中展現的立場卻與今日藍營大相逕庭，如「中共根本不會變成自由民主國家」、「我們過去每次都上了中共的當，最後失去了大陸，現在不能再和他們談了」。

書中內容以問答形式呈現，如問「中共要求談判、我們為什麼要堅持拒絕？」書中則回答，在中共辭彙裡，談判是另一種方式的鬥爭。中共高唱的「和平統一」，「就是向我們誘降的策略運用。要我們放棄自由、民主的生活，接受極權專制的統治，要我們放棄私有財產、自由企業，參加他們艱困窮苦的人民公社。要我們放棄宗教自由、言論自由、遷徙自由、就業自由，去過他們反對一切宗教，不能自由講話和不講話、出門要路條、工作聽分配的奴隸生活」。書中也說，因我們不願意投降，不願意接受他們的生活方式，所以沒有什麼好談判的。

書中也問「為何不能與中共談判」，並指出「中共根本不會變成自由民主國家」，因它不可能放棄馬列共產主義，實行民主選舉，讓民衆恢復自由生活。更指出「它目前的所作所為，是因爲在俄勢力包圍之下，不得不使出各種花招來欺騙民主國家」。至於國共曾有合作，為何不能再談？書中則直言「我們就因為過去每次都上了中共的當，最後失去了大陸，所以現在不能再和他們談了」。

至於中共為什麽提出和談的口號？書中解答，中共一貫的伐倆，就是在以武力不能戰勝敵人時用談判代替戰爭。等談判使敵人鬆懈以後，再用武力完成征服。在共黨的術語裏，稱之爲「談判鬥爭」，將談判視爲戰爭手段之一。書中還問，為何中共不談「血洗台灣」而講「回歸祖國」？則是因中共對使用武力沒有必勝的把握，且在其國際處境上有所顧忌，所以用「回歸、統一」等掩蓋世人耳目，「正如在毒藥上面加上一層糖衣，讓人吞的時候不覺得痛苦，等到吞下以後則無法挽回，後悔不及」。

