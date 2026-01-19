網瘋傳床照遭拋售1張4.6萬元 吳磊硬起來發聲喊告

中國大陸男星吳磊近日捲入網路謠言爭議。（翻攝自微博）

中國大陸男星吳磊近日無預警捲入網路謠言爭議，引發外界高度關注。一名微博帳號「白珊珊a」近來連續發布多則具指控性內容的貼文，涉及金錢往來、所謂私密照片，甚至暗示吳磊特定時間的行蹤，語氣激烈且帶有威脅意味，迅速在網路上擴散，引起粉絲與網友熱議與憂心。

名為「白珊珊a」的網友近日在微博上頻頻發文威脅，包括「他的床照1萬塊錢（此指人民幣，約台幣4.6萬元）誰買」「我說白了，你家哥哥違法的事情多了去了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」「到現在才賣出2萬塊錢（此指人民幣，約台幣9.2萬元），吳磊你欠我的拿什麼還」，甚至點名詢問「我需要知道你2025年11月20號晚上在幹什麼」。

對此，吳磊工作室已於第一時間透過官方管道發出嚴正聲明，明確否認所有不實指控，並強調相關言論均屬惡意捏造。聲明指出，近期有網路用戶在微博平台散布毫無事實根據的謠言，已嚴重侵害藝人名譽，工作室對此表達強烈譴責。

工作室進一步表示，針對各平台出現的不實資訊，已委託律師進行證據保全，並正式啟動法律程序，將依法追究相關侵權責任。聲明最後也嚴正要求散布或轉傳不實內容的網友、媒體與平台立即刪除相關訊息，停止擴散，並強調對任何詆毀與誹謗行為「絕不姑息」。

目前事件後續仍有待司法單位進一步釐清，吳磊方面則已表態，將透過法律途徑全力捍衛自身名譽，並呼籲外界理性看待相關訊息，避免以訛傳訛。

