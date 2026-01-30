網瘋傳張又俠密信！「近平同志如果抓了我」請媒體公開此訊息

即時中心／林韋慈報導

近期，X平台上流傳一封討論度極高的「公開信」，爆料者稱，中央軍委副主席張又俠意識到自己可能遭到習近平抓捕，因此預先準備密信，一旦出事，便透過海外媒體公開。據稱，該信同時寄送給「習辦」與中紀委等相關單位。信件真實性仍待查證，內容僅供外界自行判斷。





爆料者指出，公開此信的目的，是傳遞一種「符合中共體制邏輯」的內部敘事，以對抗北京長期透過對外宣傳塑造的單一說法，也希望藉此讓外界更深入理解中共權力運作的黑幕。

信件重點內容

信中自稱張又俠者表示，若他遭到抓捕，勢必還會有更多人一同被捕，並非因為違紀違法，而是他與習近平對「軍委主席負責制」的理解不同，並且在武統台灣、對俄戰略合作，以及快速提拔高級軍官等議題上，與對方存在重大分歧。

他指出，這些分歧在黨內、軍內本應屬正常現象，應透過民主集中制機制解決，卻遭到「非常規手段」處理。他並引用趙紫陽的話稱「我們老了無所謂」，強調自己雖具備發動軍事政變的條件，但堅決不會這麼做，因為一旦失控，將引發內戰，無辜士兵首當其衝。

信中也提到，即使遭非常手段對待，他仍不會以暴制暴，並相信歷史終將還原真相。他呼籲習近平「即便贏了，也要有風度與底線」。

對制度與權力集中的質疑

信件指出，若對他採取行動，將是少數人密謀、不經政治局集體討論，卻以中央名義執行的「政變式處置」。文中直指，真正的問題不在於違紀違法，而是制度本身已被用來服務個人集權。

他認為，「軍委主席負責制」已被異化為家長式統治，事事親為、過度集權，將軍隊變成個人的「家兵」。快速提拔的將官因感恩而無原則效忠，並以文革式宣傳塑造個人崇拜，反而引發更多反感。

分歧核心議題

信中也列出了張又俠與習近平的主要分歧，包含：軍事決策與戰略、軍委主席負責制的運作、台灣與國際風險、俄烏戰爭與外交誤判、黨內人事與集權等。信中指出，習近平渴望親自指揮宏大戰爭，例如南海衝突、印中邊境摩擦，這些皆屬不必要的衝突，將造成無數士兵犧牲。並且制度被用於服務個人意志，削弱集體決策與監督，若軍隊只效忠個人、不問是非，將犯下不可饒恕的錯誤。

而台灣問題也被列入，信中提及，武統台灣恐引發日美介入，造成重大軍事傷亡，並導致海外資產遭凍結，對國家帶來災難性後果。並直批習近平高估俄羅斯實力、誤判戰局，導致中國同時遭俄烏兩方敵視，未必符合國家長期利益，並突擊提拔親信、形成派系，排除異見，並干預高層會議程序，破壞原有的權力平衡與集體決策機制。

四大期望

信中提到，對習近平同志提出幾點期望，希望依照二十一大的承諾，不再連任，並不發動任何形式的戰爭，軍隊應以保家衛國為本。尊重國際秩序，避免與美國為敵。推動真正的改革開放，還權於民，兌現延安時期的民主憲政承諾。信末署名更指出，內容為本人親口敘述，由友人整理，經本人核對並授權發布，未經秘書參與。

信件真實性待查證

該封公開信在網路上流傳後，引起廣泛討論。雖未能得知究竟真假，但也有不少網友表示，「如果張又俠的密信是真的，那腦袋真的超清醒」，並表示，「他高度比習包子高太多了」，也有不少人提到張又俠在信中強調，自己本也想完成統一，但聽取空軍前上將劉亞洲的戰略分析後「嚇出一身冷汗」，因為「幾十萬軍人填到海裡，也靠近不了台灣島。」

該信標註為去（2025）年12月由張又俠口述完成，而張又俠近期已正式遭中國官方於今年1月拔官，並開始接受調查，外媒也一致認為，中共正進行權力的洗清，多名軍方高層整肅，也顯示習近平的不安。





