網瘋傳張文是「第五縱隊」陰謀論？國安局：由警政單位對外說明回應

記者盧素梅／台北報導

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機攻擊案。（圖／翻攝自Threads @cheetah.333594）

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機攻擊案，造成凶嫌張文與另外3位民眾死亡，震驚台灣社會，社群媒體Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共「第五縱隊」有關。對此，國安局副局長陳松吉今（22）日表示，一切由地檢署或警政單位對外說明回應，只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

立法院內政委員會今邀集內政部、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。



面對網路流傳大量針對張文是第五縱隊成員，國安局掌握的狀況？陳松吉在會前受訪時表示，個案還在偵辦中，一切由地檢署或警政單位對外說明回應。

媒體詢問，張文案發後是否有請國安單位查察、對網路上的掌握狀況如何？陳松吉說，「我們都有掌握當中。」目前只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。



至於張文相關金流部分的掌握情況？陳松吉表示，如果有任何需求，國安局會協請國安情報團隊來協助警政單位釐清該案，其他統一由檢察機關或警政單位對外說明回應。



