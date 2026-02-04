新台幣1000元鈔票。（圖／資料照片，圖源：Pixabay）





現行新台幣紙鈔版型與圖樣已使用24年。為跟上現國際間紙鈔發行趨勢，並加強且最佳化紙鈔防偽機制，中央銀行已於去（114）年10月23日啟動新台幣鈔券改版案，並定調新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。中央銀行也正在辦新版新台幣票選活動，至2月13日17時止，可至網址https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html投票，共有和諧共融、永續發展、運動精神…等12項面額主題。不過近日網路上流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券之圖案，中央銀行今（4）日特別說明皆非本該行所發布，為免誤導，特此澄清。

廣告 廣告

央行說明，該行於1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明12項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行表示，該行後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以中央銀行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

央行最後表示，另有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

更多新聞推薦

● 網瘋傳新版新台幣紙鈔圖案 央行澄清：未發布