網瘋傳砸丁海寅冰塊、賞名導巴掌 趙震雄：退休無可奉告
韓國影帝趙震雄近日深陷負面漩渦，先是遭同學爆料高中時期涉及偷車、性侵等惡行，引發輿論譁然。他在消息延燒隔日匆忙宣布退出演藝圈，但相關爭議並未因此平息。如今韓媒再度挖出新料，指稱他過去曾因新人不會唱他點的歌而動粗，甚至直接丟冰塊，韓網比對時間與線索後認為，遭對待的新人極可能是後來爆紅的丁海寅。
根據《Dispatch》報導，事件發生在201X年間一次電影慶功宴。當時A演員只是剛出道的小角色，因此跟著劇組受邀出席。聚餐初期氣氛融洽，但第二輪KTV開始後風向急變。趙震雄突然指名要A演唱歌曲，A誠實回應自己不會唱，並向前輩道歉。不料這番話卻徹底惹怒趙震雄。
연예계 은퇴 디스패치 조진웅 은퇴
[ⓓ포커스] "잊어도 될 범죄는 없다"…조진웅, 과거의 시그널https://t.co/QUKGjbdomm
— ❤️장미❤️ (@TjCcx9) December 8, 2025
報導指出，趙震雄隨即從冰桶抓出冰塊，直接朝A臉上砸去，還在眾人面前大吼：「前輩叫你唱歌，你沒聽到嗎？」現場導演與演員、工作人員見狀緊急上前制止，場面險些失控。雖然風波當下被壓下，但A演員受到的羞辱與驚嚇據稱陪伴了他多年。另有演員B、C與經紀人D、E也向《Dispatch》投訴，表示曾在酒局中遭趙震雄掌摑或踢踹。
爆料一出，韓網立刻展開「人選推理」。不少網友從時間線推測事件可能發生於2014年電影《愛的禮讚》的聚餐，而丁海寅正是該片出演的新秀，且當年正好出道。討論中也提到，丁海寅隸屬FNC，唱歌能力不差，因此被指定歌曲的可能性更高。若事件屬實，不少粉絲心疼留言：「連丁海寅你都敢打？」截至目前，丁海寅經紀公司尚未作出回應；趙震雄方面則以已退圈為由，僅回應「無可奉告」。
此外，網路上也流傳相關爆料，稱趙震雄在2016年拍攝《獵殺16》期間，疑似曾多次掌摑副導演。但這項指控目前尚未獲官方證實。值得注意的是，外界推測遭波及的副導演，正是後來以影集《Moving異能》走紅的新銳導演朴允書，但相關人士均未對此作出明確回應。
