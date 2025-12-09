網瘋傳砸丁海寅冰塊、賞名導巴掌 趙震雄：退休無可奉告

韓國演員丁海寅。（陳麒全攝）

韓國影帝趙震雄近日深陷負面漩渦，先是遭同學爆料高中時期涉及偷車、性侵等惡行，引發輿論譁然。他在消息延燒隔日匆忙宣布退出演藝圈，但相關爭議並未因此平息。如今韓媒再度挖出新料，指稱他過去曾因新人不會唱他點的歌而動粗，甚至直接丟冰塊，韓網比對時間與線索後認為，遭對待的新人極可能是後來爆紅的丁海寅。

根據《Dispatch》報導，事件發生在201X年間一次電影慶功宴。當時A演員只是剛出道的小角色，因此跟著劇組受邀出席。聚餐初期氣氛融洽，但第二輪KTV開始後風向急變。趙震雄突然指名要A演唱歌曲，A誠實回應自己不會唱，並向前輩道歉。不料這番話卻徹底惹怒趙震雄。

報導指出，趙震雄隨即從冰桶抓出冰塊，直接朝A臉上砸去，還在眾人面前大吼：「前輩叫你唱歌，你沒聽到嗎？」現場導演與演員、工作人員見狀緊急上前制止，場面險些失控。雖然風波當下被壓下，但A演員受到的羞辱與驚嚇據稱陪伴了他多年。另有演員B、C與經紀人D、E也向《Dispatch》投訴，表示曾在酒局中遭趙震雄掌摑或踢踹。

爆料一出，韓網立刻展開「人選推理」。不少網友從時間線推測事件可能發生於2014年電影《愛的禮讚》的聚餐，而丁海寅正是該片出演的新秀，且當年正好出道。討論中也提到，丁海寅隸屬FNC，唱歌能力不差，因此被指定歌曲的可能性更高。若事件屬實，不少粉絲心疼留言：「連丁海寅你都敢打？」截至目前，丁海寅經紀公司尚未作出回應；趙震雄方面則以已退圈為由，僅回應「無可奉告」。

此外，網路上也流傳相關爆料，稱趙震雄在2016年拍攝《獵殺16》期間，疑似曾多次掌摑副導演。但這項指控目前尚未獲官方證實。值得注意的是，外界推測遭波及的副導演，正是後來以影集《Moving異能》走紅的新銳導演朴允書，但相關人士均未對此作出明確回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

