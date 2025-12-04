網瘋傳陳都靈直播假皮穿幫！明顯扯皮感 網直轟「這絕對不是她本人」

記者林宜君／台北報導

中國男星于朦朧於9月清晨墜樓離世後，不僅死因持續引發外界揣測，近期網路更瘋傳與女星陳都靈相關的詭異直播影像，甚至延伸出「替身說」與「遭控制」等陰暗傳聞，讓整起事件再度升溫。對此，網路社群持續熱議，但目前官方並無任何證實。

明顯的扯皮。（圖／翻攝自Threads）

直播中的陳都靈不敢撩頭髮。（圖／翻攝自Threads）

脖子有不自然且怪異的摺痕。（圖／翻攝自Threads）

于朦朧驟逝震驚兩岸娛樂圈，外界也重新關注他生前與陳都靈曾有合作與私下交情。近期，一段疑似陳都靈的直播影片瘋傳，畫面中的女子五官比例、臉型線條都被指與陳都靈本人明顯不同，網友表示「像戴了矽膠頭套」、「頭髮跟化妝全程一直假動作」、「這絕對不是她本人」、「假皮ㄟ」、「眼神與表情僵硬不自然」。不少網友指出，真正的陳都靈右眼旁有一顆明顯的痣，但直播影像中的女子卻完全沒有，成為質疑影片真偽的主要原因之一。

網友質疑直播裡的陳都靈並不是本人。（圖／翻攝自Threads）

直呼假皮ㄟ。（圖／翻攝自Threads）

聲音部分也引發不少討論。網友比對陳都靈過往直播，認為她的聲音較渾厚偏柔，但影片中的女子聲音卻偏低沉，加上氣質也從過去的小羞怯變成有些囂張，落差極大，更加深「不是本人」的懷疑。截至目前，無論是遭控制、替身說或直播真假，都尚未獲得任何官方確認。外界只能等待更多事實釐清。

