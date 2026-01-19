網瘋傳「凹子底水怪」！生態池疑遭外來種「鱷雀鱔」入侵

高雄市凹子底森林公園疑似出現外來入侵種「鱷雀鱔」。（圖／Threads＠zhencheng__授權提供）





高雄市凹子底森林公園驚見「恐怖物種」！近日卻有民眾在社群平台Threads上分享，去凹子底看落羽松，疑似看到超大隻的外來入侵種「鱷雀鱔」，引發網友熱議。對此，高雄市環保局表示，已接獲通報，立即前往巡查並持續尋找中。

正值凹子底森林公園的「落羽松季」，有民眾原是要前往欣賞落羽松美景，卻在生態池畔驚見水中有「巨大魚影」，只見長形身軀在池水中游動，讓民眾驚呼「疑似是鱷雀鱔」！畫面曝光後立刻引起討論，有網友直言「幽靈火箭！錯不了」、「有看過，我都叫他凹子底水怪！」、「到底是誰亂放生」。

此外，也有民眾憂心表示「又是生態浩劫了，幾乎沒天敵，有毒又無法食用」、「這麼肥整池大概都被他吃光了」。事實上，鱷雀鱔俗稱「鱷魚（幽靈）火箭」，是原產於北美洲的凶猛外來種淡水肉食性魚類，其體型巨大、幾乎無天敵、會捕食原生魚類且其卵有毒性。早年被引入台灣作為觀賞魚，但因體型大、不易飼養，常被飼主放流至野外，對台灣水域生態造成嚴重威脅。

對此，高雄市環保局表示，目前已接獲通報，立即派員前往巡查並持續尋找中，因其為外來物種，若確定為鱷雀鱔，將進行移除，以避免持續危害生態。環保局也呼籲，民眾切勿隨意棄養或放生外來物種，飼養前應充分了解責任，若無法續養，可透過合法管道尋求協助，共同維護生態環境。

