網瘋傳「十大邪修減肥法」！「恐怖食物」、「瘦子日記」、「醜照刺激」抑制食慾，奇葩減肥偏方比去健身房有用？
提到減肥，腦中浮現的總是汗流浹背的有氧、痛苦的飲食控制，以及那遙遙無期的目標體重。但你是否也曾在夜深人靜滑手機時，看過那些號稱「不需努力」、「躺著也能瘦」的奇葩減肥偏方？這些方法往往不按牌理出牌，甚至有點獵奇、有點荒謬，彷彿武俠小說裡不走正道的「邪派修煉」。抱著輕鬆的心情一起來看看網路上流傳的10大「邪修減肥法」，看看這些究竟是真有奇效，還是純屬天方夜譚？
邪修減肥法：藍色餐盤視覺抑制法
傳聞藍色是最能降低食慾的顏色。 此法主張將所有餐具換成藍色，讓你看到食物就「冷靜」。
邪修減肥法：餐前嗅覺欺騙術
據說聞到某些特定氣味能欺騙大腦，產生飽足感。 飯前狂吸薄荷、香草甚至青蘋果的香氣，試圖讓大腦以為你已經吃了。
邪修減肥法：非慣用手進食障礙法
用你不習慣的那隻手吃飯，速度會變慢，也更容易掉東掉西。 目的是增加進食的困難度與挫敗感，讓你吃到心累就停下。
邪修減肥法：把自己的醜照、胖照放手機桌面
手機桌面、電腦桌面設定自己的醜照、胖照，讓自己食慾全無。也有很多網友推薦吃飯前、吃飯後量體重，但小心會造成心理創傷或者壓力過大！
邪修減肥法：微緊身衣物束縛提醒法
穿上比平常稍微緊身一點的衣物（但不能到不舒服）。 讓身體時刻感覺到「壓迫感」，提醒自己「不能再吃了」。
邪修減肥法：迷你餐具份量控制法
使用兒童尺寸或玩具般的超小盤子、碗和湯匙。 即使裝滿食物，實際份量也很少，營造「吃很多」的心理錯覺。
邪修減肥法：恐怖食物抑制食慾法
去下載世界十大恐怖食物、噁心食物之類的影片，在想大吃大喝或者吃高熱量食物時就可以點開來看，保證食慾全消還會有點噁心反胃的感覺，趁機多喝點水墊墊肚子，讓後續不要吃進太多食物！
邪修減肥法：瘦子日記夢想計畫表
想吃東西的時候開始寫日記，減肥後就可以把想穿的衣服買回家，減肥後就可以如何如何...，把這些夢想寫下來降低對垃圾食物的渴望。
邪修減肥法：刷牙終止進食儀式法
吃完正餐或設定的最後一餐後立刻去刷牙。 利用清新的口氣和「刷完牙就不想再吃東西」的心理暗示，終止進食。
邪修減肥法：假裝自己是狗或者小孩
狗不能吃太鹹也不能吃巧克力、高糖產品。一般來說大人也都會限制小孩的飲食要健康、要均衡，含糖飲料、高糖零食也不會讓小孩吃，基本上把自己當成狗、小孩或者原始人，擁有最純粹的飲食習慣，然後就會得到一個有腰身的身材。
溫馨小提醒：多數方法缺乏科學根據，健康減重請諮詢專業人士。
看更多 CTWANT 文章
不靠餓肚子也有好身材！韓國女生都在練習「腰瘦呼吸法」＋「半份食物哲學」
「普女」也能逆襲！偷學K-Pop造星4大心法，從路人感變身「氛圍感美女」
韓網也熱議的「初戀臉」！《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生轉戰演藝圈，搭檔林一《折月亮》引爆期待
其他人也在看
「茹絲葵 Ruth’s Chris」迎來六十週年：以紐奧良的香料與熱盤再現經典牛排傳奇
「茹絲葵」就像是牛排的代名詞，而能成為傳奇則是因為六十年來，他們以熱盤與香氣證明，一份牛排，陪伴了無數人的生日、約會與慶祝時刻，成了記憶裡不曾缺席的味道。延伸閱讀：全新Fine Dining牛排體驗！樂斐打造店中店，推出「LOPFAIT Gmarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
台北Omakase推薦！「すし謙」秋蟹盛宴限定登場，十四代生醃大閘蟹、大閘蟹魚翅釜飯太銷魂
全套套餐以八道蟹料理展現職人創意，融合白松露、魚子醬等珍稀食材，再搭配七貫旬魚握壽司與四款精選佐餐茶，構築秋蟹、割烹與茶藝的細膩共鳴。整套餐點售價NT$12,800（另加10%服務費），僅於11月1日至12月6日晚間餐期限量供應。すし謙｜八marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
木村拓哉愛女爆戀情！ 穩交大5歲排球國手爆同居
【緯來新聞網】木村拓哉、工藤靜香的24歲大女兒木村心美（cocomi），被日媒《週刊文春》爆出戀情，緯來新聞網 ・ 15 小時前
貝克漢「做夢也沒想到」獲英國王親自授爵 貝嫂：沒人比你更尊重王室
50歲的大衛貝克漢，4日在英國溫莎堡接受英國國王查爾斯三世親自授予騎士爵位（Knight Bachelor），以表彰他在體育與慈善的卓越貢獻，「貝嫂」維多莉亞也盛裝出席，事後並感動談到：「我從未像今天這樣為你感到驕傲，大衛貝克漢爵士，我們都非常愛你自由時報 ・ 1 天前
貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意
50歲英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）4日榮獲騎士勳章，正式成為「貝克漢爵士」（Sir David Beckham）。他在溫莎城堡接受英王查爾斯三世（King Charles III）親自頒授殊榮，表彰他對體育及慈善的卓越貢獻。當天一家人齊聚，獨缺長子布魯克林（Brooklyn），顯示親子關係仍然緊繃。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
不用悠遊卡了！ 「手機嗶進站」明年開放 6種方式一次看
為提供民眾更多「嗶」進站的支付選擇，悠遊卡公司彙整目前可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式，除了實體悠遊卡外，還包括手機悠遊付的「嗶乘車」及「乘車碼」、三星Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡（NFC-SIM卡）以及小米、Garmin穿戴式裝置悠遊卡等多元支付方式任君選擇，讓通勤族「嗶」進站更加多元、便捷。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
貝克漢等22年終於封爵「國王面前下跪受劍」 全家到場獨缺長子布魯克林
退役英國足球明星、前英格蘭足球隊隊長大衛貝克漢（David Beckham），週二榮獲騎士勳章，由查爾斯三世國王冊封為爵士，貝克漢稱這是他「最驕傲的時刻」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
木村拓哉成為OWNDAYS全球品牌大使！黑框眼鏡「BACK in BLACK」系列帥氣開拍
黑色眼淚篇：大人的情感深度OWNDAYS全新廣告中，木村拓哉以簡單幾句旁白，道出以全新品牌主題「進化中的大人」推出廣告〈黑色眼淚〉篇的意境。影片他以象徵成熟深度的「黑色眼淚」為意象，描繪人隨著年齡增長，所吞噬的憤怒、不安與逞強，也融入了「從容面對人生」的溫度。這...styletc ・ 1 天前
Sony Xperia 手機疑退出大陸市場：微信服務號註銷、官網已無相關分類
Sony 手機在中國大陸的歷史或許將畫上一個句號。今日官方在微信平台上的服務號狀態已變更為「自主註銷，停止使用」，與此同時「手機」類別也已經從 Sony 大陸官網的產品列表中消失。Yahoo Tech ・ 17 小時前
官方線冒白煙！iPhone充電孔燒黑 他怒：要我自費近2萬修
驚！iPhone 16 Pro充電意外引爆！原廠線短路冒煙，充電孔燒焦變黑，蘋果竟要消費者自費1萬9維修！當事人氣炸控訴：「我每天都吸塵，不可能是灰塵惹的禍！」專家神解，其實只要花2、3千元就能修好，重點是這裡。蘋果粉使用習慣要注意，這個小動作能避免悲劇重演！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力
追求「顯年輕」，並不是要抹去所有歲月痕跡，而是要找回那份充滿活力的「精緻感」。關鍵就在於從髮根的蓬鬆度、肌膚的緊實度、底妝的細膩感到唇瓣的飽滿氣色，全方位地提升整體狀態。本文精選了四款分別針對髮、膚、妝、唇的話題單品，助妳輕鬆管理這些關鍵細節，重拾令人稱...styletc ・ 2 天前
神戶新飯店大推薦！東橫INN神戶三宮站前，不到2千含早餐，3分鐘到車站、小學生免費入住
「東橫INN 神戶三宮站前（Toyoko Inn Kobe Sannomiya Ekimae）」於2025年4月24日全新開幕，是東橫INN日本神戶地區的最新飯店，地點就在神戶的核心交通樞紐「三宮車站」附近，步行只要3~4分鐘，走到北野異人館街約10分鐘，想搭車前往元町、神戶港灣等神戶景點都超方便。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
鞋頭必留意！Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」、Nike Air Max 95 Zip 入手資訊一次看
Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」New Balance 繼 2024 年的「Matcha」話題聯乘後，Kith Women 再度攜手阿姆斯特丹設計師 Danimarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
普發一萬怎麼花最聰明！這幾家銀行領現金還能抽獎 8款養生茶、沖泡飲正夯 秋冬暖心暖身必喝｜揪愛Mei推薦
普發一萬11/5上路（https://10000.gov.tw/），開放登記日起前五天採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，直到明年4月30日前都能登記，款項最快將於11月11日起依各銀行作業程序陸續入帳。Yahoo精選購 ・ 1 天前
2俄羅斯人「斷手募醫療費」出沒中南部夜市 網目擊銀行旁熟練數錢！移民署逮人
近日不少網友都發文，表示在台中、台南、嘉義等地的夜市發現一對外國人，其中一人手上綁著繃帶，另名男子手持紙板，稱銀行卡遭凍結，要籌募6萬元醫療費用。不少人因為出於熱心，都會隨手捐出手中零錢。不過，網友說，這一對疑似俄羅斯人的外籍人士，在中南部夜市都有看過，疑似是詐騙。對此，移民署今天（11／4）也循線查獲2人，將依法驅逐出國。太報 ・ 1 天前
大馬網紅爆黃明志「狂邀她開趴」！公開合照：死的可能是我
娛樂中心／周希雯報導大馬歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，被指案發時人在現場，後續還被搜出毒品及驗出陽性反應，大馬警方隨即改為「謀殺案」偵辦；但黃明志否認涉毒，只承認與謝侑芯為拍攝影片「共處一夜」，強調整晚都在聊天，並在遭通緝後今日凌晨投案。該案震撼台馬兩國，近期陸續有網紅分享「收過的邀約」，雖未指名道姓、但敏感時機發出備受猜測，今日（5）又有大馬網紅分享內幕，聲稱幸好有拒絕「不然死的可能是我」，但內容引發兩極反應，更有人質疑是蹭流量。民視 ・ 21 小時前
T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！
因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老...styletc ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前