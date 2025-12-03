網瘋傳「台荷情報交流資訊」！軍情局駁斥：不符事實

網路瘋傳，我國軍情局6名重要官員，一行人在今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，從班機資訊、會議資料、同行成員照片資料等，竟全部都在網路公開。對此，國防部軍情局回應，指出該爆料網站「歐洲萬事達網」是由中共匈牙利僑社主導，且相關內容失真、與事實不符。

網上瘋傳「台荷情報交流資訊」，班機資訊、會議資料等全被公開。圖／台視新聞

爆料文章稱在現任局長陳明華5月上任後，有6名官員以代號「相遠方案」，在今年5月8日到荷蘭進行情報交流，還寫到他們前2天在旅遊購物；另外也寫到今年11月荷蘭兩大情治單位，也派6人小組來台人員、會議內容，同樣鉅細靡遺地公布。

有情治官員分析，這份爆料明顯就是針對軍情局而來，為了達成「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略，與2022年9月前國安局長陳明通與政戰局長簡士偉中將，出訪泰國、夏威夷行程先後曝光完全相同。

軍情局也發出新聞稿回應，指出相關內容失真、且與事實不符，強調「中共謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作是建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著『犧牲奉獻、無懼威脅』的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。」

雖然軍方嚴重駁斥，網路爆料內容與事實不符，但面對中共類似手法反攻，我方要如何因應，也將成為國安單位下一步重大課題。

台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／陳俊宇

