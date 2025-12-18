網瘋傳「市場都在用500元假鈔」 還有對比圖 官方曝答案

近日社群平台上瘋傳，有新型500元假鈔在傳統市場內流竄，提醒婆媽們買菜要注意，還有真、假鈔對比圖方便查看，不過事實查核中心指出，該圖片早在2020年就已出現，央行、刑事局也強調並無此款假鈔在市面上流傳，民眾不用太擔心。

近日社群平台上流傳，有新型500元假鈔在市面上流通，附上真假鈔對比圖，指出真鈔正面（棒球隊員）右邊中間及左下角都有「500」的浮水印，而假鈔上這兩處都是空白的，更指菜市場內的500元幾乎都是假鈔，提醒大家注意。

事實查核中心昨（17）日表示，這張假鈔圖2020年就已經在網路上流傳了，刑事局過去曾指出沒有這種假鈔在市面上流通，經重新確認後，刑事局再次指出此圖就是過去流傳的版本，現在沒有這種假鈔。

央行則說，假鈔的狀態各有不同，有些著重於光影變化箔膜(OVD)，有些著重於水印，民眾不要輕信有500圖樣就一定是真鈔，辨別方式可以謹記「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3口訣，包括正面左側空白處會有竹子圖案，正面右下角花紋圖案以15度角檢視時，會浮現500字樣；6處採凹版印刷，用手觸摸可感覺凸起觸感；正面左下角、反面左上角的500元為特殊油墨，轉動角度時數字會從金色變為綠色等方式，以辨識是否為真鈔。

