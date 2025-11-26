網瘋傳「洗頭甲骨文」引爆千人猜字潮！專家揭真相

一則「猜猜這個甲骨文是什麼字」的貼文，近期在大陸網路社交平台引發熱烈討論。這個神秘的字形圖案，呈現一個人彎身探向盛器的姿態，頭部似有線條垂落，讓許多網友直覺聯想到洗頭的動作。

網友們的猜測五花八門，有人堅信「這不就是在洗頭嗎」，也有人認為像是「吐」或「沐浴」的動作。相關討論留言已經突破2000條，充分展現民眾對甲骨文的濃厚興趣。

針對這波討論熱潮，安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室主任劉永革表示，經過仔細比對分析，這個引發熱議的字形雖然表面形態與甲骨文「盜」字相似，但實際上並非出自現有經過學界認可的甲骨文資料。

劉永革進一步解釋，甲骨文「盜」字的構形中，上方的三點水代表「涎」，象徵對財物垂涎而偷取，這是該字的本義來源。他強調，網路流傳的這個圖形從字形結構來看，沒有對應任何出土甲骨文形態，更不是網友猜測的「沐」字。

西南大學漢語言文獻研究所、出土文獻綜合研究中心教授李發也持相同觀點。他指出，這個引發討論的圖案可能出自書法創作。書法家為了營造藝術效果，常會對字形和構件進行變形處理，這些調整有時並不完全符合文字學依據，因此不宜當成甲骨文真跡。

李發教授特別提醒，單純「看圖說話」是公眾認識古文字最常見的誤區。漢字是動態演變的文字系統，要將古文字置於歷史發展脈絡中觀察，尋繹其演變軌跡。文字作為記錄語言的符號，認識古文字還需要了解文字記錄語言的方式。

劉永革也建議，面對古文字時，大眾最容易犯的錯誤就是憑感覺猜測。他指出，甲骨文中象形字只佔很小一部分，判斷字義應該到專業網站查詢。對於真正喜愛甲骨文的民眾，可以前往「殷契文淵」平台等權威數據庫查詢，每個甲骨文字都經過專家校對，確保資訊的準確性。

