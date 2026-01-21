網瘋傳「焚化爐參訪報名表」！ 北市環保局：已報警

近日網路傳出「北投焚化爐參訪報名表」，要求參與者填寫個人資料，對此，台北市環保局昨天澄清，該活動非該廠主辦或台北市環保局授權辦理，已報警處理。

台北市環保局表示， 「北投焚化爐參訪報名表」是詐騙，呼籲民眾小心別上當。（圖／ 台北市環保局提供，下同 ）

台北市環保局表示，近日有民眾反映，網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動，要求填寫個人資料之活動報名連結。北投焚化廠已報警處理，並特此鄭重澄清，該活動非該廠主辦或台北市環保局授權辦理，請民眾務必提高警覺，避免誤信不實資訊。

北投焚化廠表示，該廠目前僅辦理115年1月31日的環境教育活動，且該活動已於115年1月14日截止報名，並無其他對外受理報名的活動。凡依法蒐集之報名資料，均依《個人資料保護法》規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後即予刪除，不另作他用。

廣告 廣告

北投焚化廠已同步於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明之活動連結，並請以該廠官網及台北市環保局臉書公告資訊為準。如對活動內容或相關訊息有疑問，建議直接洽詢該廠業務承辦單位（02）28360050轉分機103，以確保個人資料安全與自身權益。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了

凍到發抖！10縣市低溫特報 雙北一早下探10度

要喝要快！超商咖啡寄杯現省千元 還有拿鐵買2送2