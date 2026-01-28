網瘋傳「紫南宮出大事」 廟方澄清：子虛烏有、請勿轉載

南投竹山紫南宮遭假訊息攻擊，網路流傳有惡霸強搶「鎮廟金雞」後被壓斷雙腿的離譜謠言，廟方主委莊秋安特地發布聲明澄清，強調一切都是子虛烏有，呼籲民眾切勿轉載相關訊息。

紫南宮近日遭有心人士盯上，亂放謠言。（示意圖／中天新聞）

紫南宮近日遭有心人士盯上，流傳有惡霸強搶「鎮廟金雞」，結果被變成千斤重的金雞壓斷雙腿，暗指紫南宮出大事，等相關假訊息被製作成AI影片在網路瘋傳，引發不少信眾詢問。

對此，廟方主委莊秋安澄清，廟內只有「開運金雞」，根本沒有所謂的「鎮廟金雞」，研判是有心人士將金雞照片移花接木造假。他強調從頭到尾都沒有發生搶金雞的事件，研判是有心人士利用紫南宮的名氣，亂掰故事想衝流量。

針對此事件，警方表示，在網路上散布虛假訊息，遭侵害權益的個人或單位都可提出申訴，要求網路平台下架。若假訊息具備「惡意、虛假、危害公共安寧」等要件，足以影響公共安寧，可依社維法送辦，最高可處三日拘役或三萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

