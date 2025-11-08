網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
（記者蔡函錚／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿的婚變風波延燒不止，近日又因網路瘋傳一張疑似「裸擁照」的畫面，再度掀起輿論討論。儘管徵信社執行長謝智博已出面否認有任何私密影像流出，但相關畫面仍在社群間持續擴散。
圖／王子（邱勝翊）與粿粿的婚變風波延燒不止，近日又因網路瘋傳一張疑似「裸擁照」的畫面，再度掀起輿論討論。（翻攝自meigo.c IG）
據了解，資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》中提及此事。她指出，照片中的浴室背景與粿粿過去在Instagram分享的家中裝潢十分相似，因此引發外界猜測。不過巫嘉芬也提醒，目前沒有足夠證據能確認影像真實性，呼籲各界理性看待，不應被未經查證的畫面牽動情緒。
圖／資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》中提及此事。她指出，照片中的浴室背景與粿粿過去在Instagram分享的家中裝潢十分相似，因此引發外界猜測。（翻攝自57爆新聞 YouTube）
《鏡週刊》稍早報導，有人聲稱掌握兩人的親密照片，引起輿論熱議。不久後，謝智博在Threads上發文駁斥傳聞，強調徵信團隊並未發現任何裸照或影片，同時呼籲外界停止揣測，避免對三方造成進一步傷害。他強調，事件真相應由當事人說明，一切仍待釐清。
