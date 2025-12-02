網瘋傳「賣行李額度」！部落客警示：恐成運毒幫凶

近期網路上越來越多人發文詢問能否幫忙帶東西，甚至乾脆販售自己的行李額度。（示意圖／Pexels）





近期網路上越來越多人發文詢問能否幫忙帶東西，甚至乾脆販售自己的行李額度，看似便利的互助，其實暗藏巨大風險。旅遊部落客提醒，一旦遇上不法集團，可能一夕之間成為毒品運輸犯。

旅遊部落客最懶少年日前在臉書貼出截圖，一名旅客從加拿大搭機返台，因為行李額度還有空間，便在網路上發文販售，內容標示航班班次，並註明價格可討論。最懶少年看了直呼，每次看到這種文章都會捏一把冷汗，難道不怕遇上壞人嗎。

他指出，將行李空間提供給陌生人，其實潛藏高風險，絕非單純幫忙。若不慎遇到犯罪集團，替人運送違禁品或毒品，不只可能違反國內法律，在部分國家甚至可能面臨最重死刑，絕非開玩笑。

最懶少年提醒，機場不是可以大意的地方，務必堅守不拿、不碰、不代三大原則，不是不熱心，而是保護自己。他也呼籲，若有人把陌生行李放在身旁，一定要立刻遠離，避免遭到栽贓或牽連。

