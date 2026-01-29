網瘋傳「10cc魔法藥水」昏睡整晚！醫警告有副作用：3族群喝了恐出事

醫警告3族群別亂喝「希普利敏」。示意圖／Freepik

現代人愈來愈重視睡眠品質，近日有網友在社群平台瘋傳，只喝了約10cc的「希普利敏」（Cypromin），就一路昏睡到隔天，宛如「魔法藥水」，讓不少人爭相效仿。不過，泌尿科醫師提醒，這類藥物或許能讓人一覺好眠，卻也可能造成「尿不出來」的風險，特別「3大族群」最好別亂喝，嚴重時恐怕得掛急診。

希普利敏有副作用！「攝護腺肥大」最好別嘗試：嚴重恐送急診

泌尿科醫師李嘉文解釋，「希普利敏」助眠的同時，內含的成分也可能讓男性與長輩「尿不出來」。他解釋，希普利敏的成分Cyproheptadine，屬於第一代抗組織胺，分子小、具高度親脂性，很容易穿透「血腦屏障」 (BBB)進入大腦，產生強烈的嗜睡感，對於過敏有效，但在成年人身上，副作用影響更加巨大。

李嘉文進一步指出，希普利敏有明顯的「抗膽鹼」（Anticholinergic） 作用，可能造成「膀胱收縮無力」，導致尿液無法正常排出，也會讓「​尿道括約肌放鬆困難」，宛如水龍頭遭鎖死、門打不開。

醫警告攝護腺肥大者別亂喝「希普利敏」。示意圖／Freepik

此外，若本身就有攝護腺肥大的問題，「希普利敏」更可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，導致無法正常排尿，嚴重時可能就得掛急診插導尿管。

藥物不是用來助眠！醫師警告3族群喝了恐出事

李嘉文警告，藥物是用來治療，不是用來助眠，藥物適應症很重要，否則「別人的神器可能是你的兇器」，尤其以下3族群請務必諮詢醫師，最好別輕易嘗試：

攝護腺肥大男性： 急性尿滯留風險。

高齡長輩： 嗜睡與頭暈極易導致半夜起床跌倒骨折。

​青光眼患者： 可能導致眼壓升高。



