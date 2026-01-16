網瘋「以油養膚」抗冬臉乾裂！ 護學美容護理師示警：選錯油配方，反而傷臉面





寒流一波波來襲，不少人發現，即使天天擦乳霜，臉部還是乾癢、脫屑，甚至出現泛紅與細小疹子。當傳統保濕效果有限，網路上開始流行所謂的「以油養膚」，主張用油脂取代乳霜，幫助肌膚鎖水。

對此，中華民國美容醫學醫學會 美容醫學護理小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒：「油保養不是不能做，但選錯成分、用錯方式，反而可能讓膚況惡化。保濕的真正關鍵不是擦多擦少，而是能不能修復受損的皮膚屏障。」

為什麼擦了保養品，臉還是乾？

郭貞君護理師指出，正常情況下的皮脂與水分會在皮膚表面自然形成乳狀結構，有助維持皮膚屏障與含水能力。冬季氣溫與濕度下降，結果皮脂分泌減少而使乳化過程受阻。當皮膚外層擔任保濕、鎖水功能的乳化皮脂膜變薄甚至受損，水分就會快速蒸發、喪失，結果就是乾裂與搔癢。

這時如果一味疊加厚重、封閉性強的油脂，卻忽略皮膚本身的修復能力，反而可能堵塞毛孔，讓角質代謝變差，出現粉刺、脫皮，甚至引起發炎反應。結果就是「越擦越乾、越補越亂」。

「以油養膚」不是萬靈丹，小心兩個常見地雷

近年「以油養膚」之所以受到關注，就是因為適當的油脂補充能模擬天然皮脂，減少水分流失。但郭貞君護理師強調，關鍵不在「油或不油」，而在「用什麼油、什麼時候用」。

第一個常見錯誤是肌膚已經受損時，繼續使用刺激性成分。冬季肌膚耐受力本就較低，如果還同時使用A酸、A醇、去角質或煥膚產品，就很容易造成泛紅、刺癢、脫皮，讓原本的乾燥問題雪上加霜。

第二個問題是忽略屏障修復，只想快速「封住水分」。單靠厚油封住表面，卻沒有補足皮膚需要的結構脂質，並不能真正改善角質內的缺水裂隙。這種做法短期看似滋潤，長期反而讓皮膚變得更脆弱。

修復屏障，才是冬季保養的真正重點

郭貞君護理師建議，冬季保養應回到「修復皮膚屏障」這個核心。選擇成分單純、質地輕盈、與天然皮脂相近的油性產品，反而更有助於角質層恢復正常結構，提升整體保水能力。

她也提醒，對於已經出現乾燥、脫屑的族群，應暫停美白、抗老、刷酸等功能型保養，讓肌膚休息，專心做好基礎的滋潤與防護。「保養不只是一味增加，還應該正確劑量，適可而止。」

油可以用，但要用得對

「以油養膚」並非迷思，但也不是人人適合、隨便就能做。真正能改善冬季乾裂的，不是跟風用油，而是理解皮膚真正缺乏什麼。

郭貞君護理師最後提醒，當肌膚已經發出乾癢、脫屑的警訊，與其不斷更換產品，不如先回到最簡單、最安全的修復策略。只要給予皮膚正確的環境與足夠的休養，屏障修復到位，水潤感覺自然會回來的。

