網發范姜聲明懶人包 揭兩人鬧翻「最後一根稻草」
男星范姜彥豐29日發布影片，爆料妻子粿粿與王子外遇，並指兩人至今毫無悔意，引發熱議。網友整理出范姜彥豐聲明懶人包，指出「壓垮最後一根稻草」其實是歷經四個月協商後，兩人仍持續聯繫，甚至有越界行為，才促使他親自發聲。
一名網友在Threads發文，整理范姜彥豐的聲明影片之懶人包，第一，范姜彥豐發現粿粿與王子一行人去美國遊後變了一個人，並且外出頻率變高，還要求丈夫不要管她，從報備到不報備；第二范姜彥豐發現粿粿出軌證據，但對方卻「對天發誓不眨眼睛」，否認婚外情。
懶人包第三點指出，范姜彥豐婚後的房產登記在粿粿名下，且男方接案收入帳戶也由粿粿掌控，導致他無法動用資金；第四點則提到，夫妻協商離婚歷經四個月，因擔心聲量無法抗衡粿粿與王子，范姜彥豐持續退讓，但最終「壓垮最後一根稻草」是發現兩人仍保持聯絡，甚至牽扯到家屬，迫使他決定放棄協商。
貼文發出後，立即引發熱烈回應，「一翻女方IG滿滿的小王Tag，不說我還以為它們才是情侶」、「原來錢跟房子都在她那，肯定是最開心的手舞足蹈，高興壞了」、「不眨眼睛超好笑」、「最後一根稻草太扯！沒有底線」、「帶家屬跟王子約會是怎樣」、「真的是不可饒恕」。
也有人指出，這起事件與Andy與家寧的事件有相似之處，「還有一點沒有寫到，女生拿了一份放棄財產分配要給男生簽，男生當時為了挽留差點簽下去了」、「這跟Andy很像，就是錢都在女方那，又要走法律了，女方心機很重，可能從頭就開始這樣做了」、「由此可見，經濟真的要獨立各歸各的」。
