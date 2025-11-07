網發「為于朦朧討公道」！全球連署突破65萬人

于朦朧墜樓身亡案，令網友充滿大量質疑，發起全球連署活動幫忙討公道。(圖／翻攝于朦朧工作室微博）

大陸男星于朦朧的墜樓身亡事件，雖然被官方以「意外」結案，但整個過程疑點重重，被懷疑背後並不單純，也引起國際社會關注。於是有網友發起全球連署，希望替于朦朧討公道，截至今（7日）已突破65萬人參與。

據了解，自9月11日于朦朧離世後，網路上就傳出多起關於于朦朧的傳聞，包含疑似生前遭友人霸凌、公司不公平對待和潛規則等等。即便大陸當局多次聲明純屬意外，且不斷對外封鎖關於于朦朧的傳聞，反而加深了網友們猜測和質疑，紛紛要求官方給予說法，此事還上升到國際媒體版面。

廣告 廣告

9月20日，有網友透過全球性非政府組織AVAAZ發起「為于朦朧討公道」的全球連署，並主張目前有越來越多的資料，讓他們合理懷疑于朦朧的死，或許不是自然死亡，而可能是一場經過謀畫的殘酷虐殺。

發起者也提出3大要求「展開全面、獨立且透明的調查；還于朦朧公道」、「若有犯罪事實，立即將涉案者以最嚴重罪名起訴」、「相關單位必須公開道歉，並給予家屬法律與心理支持。」希望還給于朦朧一個公道，「請『全球關切于朦朧事件的人們，以及重視人權及藝人工作權者』正視此事，共同連署聲援，還給于朦朧公道，也還給藝人們安全且平等的工作保障。」

截稿前，全球已有60萬人聲援于朦朧，希望能替對方討回公道。(圖／AVAAZ社群連屬平台）

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

理想混蛋雞丁合唱青峰圓夢噴淚

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

NBA》公牛馬刺吞首敗 剩雷霆贏不停