網盤點歷任總統名字！蔡英文海巡神回 狂吸15萬讚
大家在滑社群軟體的時候，可能會發現現在的政治人物越來越親民了。近期在Threads上有一則關於「總統姓名」的討論串意外爆紅，發文的網友開玩笑地說，台灣歷任總統的名字好像都很有獨特性，甚至可以用奇怪來形容。像是馬英九、陳水扁、蔡英文，這些名字在日常生活中幾乎很難撞名，尤其是水扁這個名字更是絕無僅有。沒想到這篇文章竟然釣出前總統蔡英文本人現身回覆，留言也累積15萬人按讚。
網路點名歷任總統名字獨特
網友在貼文中仔細分析，從英九、水扁到英文，這些名字聽起來都有種說不出的獨特感，要找到第二個同名同姓的人機率微乎其微，這種名字的稀有性引發了許多網友共鳴，紛紛在底下留言討論起台灣人取名的藝術，「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「我也沒辦法想像選一個總統叫林冠廷」、「全台灣的張家豪、陳怡君、陳冠宇，麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」。另外，有內行人解釋，「阿扁的農民爸爸，希望水源充足，因此是把長子取名水遍，户政人員不知道是聽不懂台語，還是粗心，寫成水扁」。
蔡英文幽默現身回覆引發轟動
就在大家熱烈討論之際，前總統蔡英文竟然親自出現在留言區，用她一貫冷靜又帶點幽默的口吻問了一句「叫英文很奇怪嗎？」累計到21日下午2時許，這短短7個字的回覆已吸引15萬人按讚，留言區瞬間炸開，不少網友趕緊來朝聖本尊。「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「不但有英文，還有國文」、「不會，這個名字非常可愛」、「英文出來說話了」、「留友看」、「前總統很活網」、「我認識一個朋友叫法文…」、「至少不是叫理化」、「怎麼那麼好可以被小英總統親回啦」、「被前總統海巡了」、「英文大家從小就認識」、「哈哈哈，我就知道，真的出現了」。
社群互動打破政治人物距離感
這場意外的互動也讓不少人重新檢視台灣政治人物經營社群的方式。比起過往生硬的政策宣導，這種隨機出現在網友貼文下的互動，反而更能拉近與年輕族群的距離。有網友觀察到，自從蔡英文卸任後，在社群平台上的發言似乎更加放飛自我，展現出私底下幽默的一面。這種不經意的留言不僅讓原本的貼文熱度翻倍，也成功讓嚴肅的姓名話題變成了一場歡樂的社群聚會，展現出台灣民主社會中特有的趣味一面。
