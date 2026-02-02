網石全面更新《魔御：STAR DIVE》官網 公開更深入的世界觀與背景故事

《魔御：STAR DIVE》





身為全球領先、高品質遊戲開發與發行公司的網石集團(Netmarble Corporation)宣布，旗下即將推出的幻獸養成動作RPG《魔御：STAR DIVE》已完成官方網站重大更新。此次改版透過擴展角色與故事內容，強化遊戲品牌形象，同時大幅提升對全球玩家的語言支援。

作為2013年人氣RPG手遊《Monster Taming》的續作，《魔御：STAR DIVE》採用 Unreal Engine 5打造，呈現高品質電影般的劇情演出，並融合以3人小隊為核心的「Tag Play」動態戰鬥系統，以及具代表性的「幻獸收集」系統，讓玩家能捕獲、蒐集並融合各種幻獸作為同伴。這款遊戲預計今年上半年在全球PC與行動裝置等多平台推出，目前正在進行全球事前預約。

此次網站更新旨在為玩家提供更深入且沉浸式的《魔御：STAR DIVE》世界，尤其特別聚焦於角色與劇情。更新內容新增劇情主要角色的詳細介紹，包括「克勞德」、「貝爾娜」、「美娜」、「歐菲莉亞」與「芙蘭西斯」。每個角色頁面皆展示了2D插畫、遊戲內3D模型，以及由英文與日文配音員演繹的配音表演。而來自其他地區的角色，如「瓦林」、「塞雷尼亞」與「武園」，則預計於後續更新中介紹。

為了回應全球關注度的提升，網石大規模擴展官方網站的語言支援。原先僅提供韓文、英文與日文版本的網站，現已支援繁體中文、簡體中文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、泰文與印尼文，共12種語言，讓不同地區的玩家都能更方便地取得遊戲資訊，進而與更廣泛、來自全球的粉絲交流。

過去一年裡，《魔御：STAR DIVE》積極參與多場國際大型遊戲展會與全球玩家互動，包括德國科隆遊戲展、日本東京電玩展以及巴西電玩展。此次官方網站更新，延續了其全球推廣行動，並作為提供遊戲上市前的重要資訊與動態平台。

網石遊戲發行總監Da-haeng Lee表示：「本次官方網站更新的目標，是協助玩家更輕鬆、直覺地探索《魔御：STAR DIVE》的角色、劇情與獨特功能。在遊戲正式上市前，我們將逐步分享更多關於遊戲世界觀與背景故事的細節。」

欲了解更多資訊，請前往《魔御：STAR DIVE》官方網站、Epic Games Store和官方社群頻道。