網稱非首次！ 打烊前遭女子大鬧 店家氣嘆生意難做

台南市 / 綜合報導

台南安平區一間蔬食店，3日打烊前10分鐘，來了一位女顧客，店家說只能外帶，但女子看完菜單後，突然開始胡言亂語，更要店家把錢吐出來，店長氣得說要報警，結果她馬上轉頭離開。影片曝光後，不少網友一眼認出，這名女子已經不是第一次騷擾店家，律師表示，這樣的行為已經影響店家聲譽，涉及誹謗罪，民事部分，還能向她提損害賠償。

女子在店裡，突然對著櫃檯內員工大呼小叫，還一直要店家吐錢，眼前這是什麼情況，讓店家摸不著頭緒，不堪其擾下，只能叫警察，但一聽到這句話，女子馬上轉頭離開，目睹全程的用餐民眾當場傻眼。

廣告 廣告

台南安平區這一間蔬食餐廳，今年5月開幕推出各種創意料理，深受消費者喜愛，結果3日這天，有女子進到店裡說要內用，但店家當時準備打烊，因此僅能外帶，結果她接過菜單看了一會時間，就開始一連串怪異舉動，甚至對店員出言不遜。

畫面曝光後，引發熱烈討論外，還有人馬上認出，女子已經不是第一次像這樣在各店家上演失控戲碼，其他店家說：「點東西可是她就說我不要了，我們都不會理她，因為理她的話又更麻煩。」

律師梁家瑜說：「影響聲譽所以涉犯到刑事上面的誹謗罪，最重可處一年以下的有期徒刑。」店家被這麼一鬧，不只得向當時受驚嚇的客人致歉，無奈感嘆現在生意真的難做，更希望顧客來消費能彼此尊重。

原始連結







更多華視新聞報導

老師擅改分數？ 家長控「考98分變82分」 校方告誹謗

綠台南初選倒數！ 陳亭妃推形象短片.林俊憲發布主題曲

台南山區「冷凍櫃信箱」？誤會啦 居民曝真正投遞點

