網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 吳崢翻譯：我知道了

網稱高市早苗支持台灣是陸一部分 吳崢翻譯：我知道了。民進黨提供

網路瘋傳日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日解讀原文指出，「白話文就是：我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」，就是理解也尊重。

他表示，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。

吳崢說，中方或網軍操作、帶風向恐嚇台灣人民，意圖使台灣人覺得自己被國際放棄，讓台灣人對周邊友邦失去信心。但這種作法不會成功。

吳崢指出，前日本首相石破茂今年3月在國會被問到相關議題，當時出具答辯書，說明日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，理解跟尊重；日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法中較生硬部分。

吳強調，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7，都高度表達對印太地區、台海和平穩定重視，這是國際上不變立場，不管是中國或網軍，想帶風向打擊台灣人的做法不會成功，民主國家會互相團結支持彼此。

民進黨政策會執行長吳思瑤也表示，中國最近很急、很亂、也很慌，認知作戰無所不用其極，高市早苗首相的回答很清楚，「理解且尊重」就是相對文雅的說法，與中國是否擁有台灣主權是兩碼子事，台灣不需要隨之起舞。

