網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 吳崢解釋：白話文就是「我明白你意思了」

網傳日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」。對此，民進黨發言人吳崢今（4）日表示，高市早苗的用語、原話是對中方立場表達理解與尊重，「白話文就是我聽到了、我知道了，我明白你的意思了，但這是你的意思，跟這是我的意思是兩件不一樣的事情」。

民進黨今日於記者會上，有媒體詢問如何看待高市早苗態度轉變、承認台灣屬於中國？吳崢表示，問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆是說，日本政府對於1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解與尊重。

吳崢指出，所以如果有媒體或網路上的KOL去帶風向說，高市早苗也支持台灣是中國一部分，「這邊要跟大家解釋正確資訊，高市早苗的用語、原話是對中方立場表達理解與尊重，白話文就是我聽到了、我知道了，我明白你的意思了，但這是你的意思，跟這是我的意思是兩件不一樣的事情」。

吳崢說，中國或很多網軍一直以來在操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得被國際放棄、切割，想要讓台灣人對周邊友邦失去信心。

吳崢提及，之前高市早苗詢答時就提到，日本在舊金山和約中，放棄台灣的相關權利，所以不去評論台灣的法律狀態，當時就有很多人帶風向說，日本又向中國低頭、台灣又被切割，這些都是一貫手法，就是要錯誤詮釋國際法上狀態，來打擊台灣人信心。

吳崢強調，至於媒體提及的蘇一峰醫師也是同樣的脈絡，今年三月時，日本首相還是石破茂，當時在國會被問到類似議題，當時石破茂就出具答辯書、白紙黑字，說日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，表達理解跟尊重，「也就是我知道你的說法了」，同時日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法上較生硬部分。

吳崢表示，需要來跟國人做說明，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7，都高度表達對印太地區、台海和平穩定的重視，這是國際上不變立場，所以不管是中國或網軍，想帶風向打擊台灣人的做法不會成功，民主國家會互相團結、支持彼此。

民進黨政策會執行長吳思瑤也表示，中國最近很急、很亂、也很慌，所以認知作戰無所不用其極，對於高市早苗首相的回答清楚，「理解且尊重」，就是相對文雅的說法，但是跟中國是否擁有台灣主權是兩碼子事，台灣不需要隨之起舞。

