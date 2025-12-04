網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民

吳崢說，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。

吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。

吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時就提到，日本在《舊金山和約》放棄台灣相關權利，所以不評論其法律狀態，當時就有很多人解讀說日本又向中國低頭、台灣又被切割，這些都是一貫手法，錯誤詮釋國際法上狀態、打擊台灣人信心。

吳崢表示，蘇一峰也是一樣的脈絡，今年三月日本首相還是石破茂，當時在國會被問到類似議題，石破茂出具答辯書，指日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，理解跟尊重。他說，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法中較生硬部分。

吳崢表示，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7都高度表達對印太地區、台海和平穩定重視，這是國際上不變立場。他說，中國或是網軍想帶風向打擊台灣人的做法不會成功，民主國家會互相團結支持彼此。

吳思瑤則說，中國最近很急、很亂，也很慌，所以認知作戰無所不用其極，對於高市早苗首相的回答很清楚，就如同她對立委翁曉玲提出的年改終止，「我理解她是為了要攏絡鐵票，並尊重她的國會職權，但我不認同」。她說，理解且尊重就是相對文雅的說法，跟中國是否擁有台灣主權是兩碼子事，不需要中國興風作浪、見縫插針，中國愈這樣操作，國際的反效果也愈來愈大。

