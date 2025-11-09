網稱「政府捐80億歐元換蕭美琴赴歐演講」 總統府火速闢謠報案

網友造謠政府靠捐款讓蕭美琴登歐洲議會演講，總統府強調非事實，已通知警政單位依法調查處理。（外交部提供）

副總統蕭美琴應邀7日登上歐洲議會進行「對中政策跨國議會聯盟」（IPCA）專題演講，外交部長林佳龍形容此行為台歐歷史新頁，象徵台灣外交突破，不過，今（9日）網路上卻出現「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘口水」等消息，總統府火速闢謠，指已通知警政單位依法調查。

Threads上有網友發文指稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元（80億歐元換算約為2,866億台幣）拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，總統府發言人郭雅慧今（9日）下午回應，指相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，且府方有注意到此則造謠貼文，已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

該文章諸多錯誤訊息也遭留言灌爆，還有網友點出BBC全名為「British Broadcasting Corporation英國廣播公司」，不過該發文者不以為意，還發文稱「看到一堆青鳥在下面崩潰發文，就知道我又說對了什麼」，並轉貼總統府回應相關新聞，完全不擔心自身言論是否涉及造假。

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在歐洲議會以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，外交部長林佳龍今透過臉書社群表示，自獲邀後為避免中國施壓干擾，全程籌備高度保密，同時感謝總統賴清德全力支持及充分授權，才能圓滿達成任務，促成台歐歷史新頁，他也指出，當蕭美琴站上講台那刻「很多人都哭了」。





