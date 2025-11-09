網稱「法國bbc」報導台灣捐80億歐元交換蕭美琴演講 總統府：惡意捏造

記者盧素梅／台北報導

蕭美琴副總統在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

針對有網友在Threads上稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」，對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。

郭雅慧並表示，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

實際上，該篇捏造文還將英國媒體BBC稱是法國的BBC。

