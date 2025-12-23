網稱「角頭」帶壞社會風氣 高捷：胡說八道

（中央社記者王心妤台北23日電）台印合拍電影「叫我驅魔男神」演員高捷今天出席記者會，問及有人認為「角頭」電影敗壞風氣，高捷表示，創作需要多點鼓勵，「說社會亂象是看了我們電影，真是胡說八道。」

高捷、懷秋、吳震亞今天出席記者會，由於台北市19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，有網友發文認為「角頭」系列作品帶壞社會風氣，甚至稱電影是在「割韭菜」。

高捷表示，藝術創作本來就需要鼓勵跟支持，創作本就辛苦還在說風涼話，「社會亂象是看了我們的電影才發生，真是胡說八道，希望多點鼓勵跟支持。」

高捷、懷秋、吳震亞片中有大量歌舞戲，高捷笑說，這幾年拍了多部動作片，證明自己這個年紀還是很能打，尤其手持雙槍掃射活屍大軍的戲，非常帥氣。吳震亞則在一旁誇獎高捷比香港影帝周潤發還帥。

懷秋為了角色維持紅髮造型約2個月，他透露因為染髮導致髮質壞掉，一摸就斷髮，殺青當天就剃了光頭，因為觸感特殊，當時不斷想「自摸」頭頂。

另外，過去跟懷秋同屬「大嘴巴」的薛仕凌也涉入閃兵案，懷秋表示，並沒有特別聊過此事。不過對於有網友敲碗「大嘴巴」合體，他表示，若有機會的話很願意，但也笑說：「表演之前可能要先暖身，以前可以直接表演，現在有年紀了，光是站起來，膝蓋都會咔咔響。」

「叫我驅魔男神」將於31日全台上映。（編輯：龍柏安）1141223