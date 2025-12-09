網站涉兒少性剝削 公司主管等3人遭起訴

（中央社記者張已亷高雄9日電）某公司李姓主管等3人涉使用爬蟲程式取得性影像，架設網站供人觀覽兒少性影像營利，會員費及廣告收益計逾新台幣1500萬元，李男等3人遭橋檢依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，李男負責維護網站網域、爬蟲程式、排除網站運作問題，吳姓某公司行銷部主管負責蒐羅性影像、更新網站片源、推廣網站，並回覆性影像處理中心的下架請求，至於賴姓廣告代理商則負責接洽廣告商、處理廣告收益相關金流。

檢方調查，李男等3人均可預見以爬蟲程式自特定網站或「Telegram」群組所取得的性影像，可能包含兒童及少年性影像，且衛生福利部性影像處理中心、台中市政府、新北市政府等均曾來函通知，該網站應配合將違法性影像移除。

自113年1月1日起至今年8月5日遭警方查獲，該網站收取會員費及廣告收益合計達1571萬多元，另外，自性影像處理中心回函顯示，該網站有高達62件兒少申訴其性影像遭外流。李男等3人涉嫌違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，依法提起公訴。

檢方審酌，李男等3人涉嫌透過分工細密商業模式，以不法手段取得成年、未成年女子性影像並營利販售，且許多被害人性影像於事發多年後仍遭外流至網站，造成被害人極大創傷。檢方對李男具體求刑從重處5年徒刑，賴男3年徒刑，並請法院宣告沒收犯罪所得及追徵其價額。（編輯：陳清芳）1141209